Dida enfrentará abusos contra afiliados en la SS

A través del programa “24 horas”de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (Dida) llegan las más variadas violaciones a la Ley 87-01 y los abusos contra los afiliados al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo al director del órgano estatal, Elías Báez.

Afirma que a las 3.00 de la mañana le piden hasta un millón de pesos a un paciente para un ingreso y para evitar ese tipo de abusos -informó- dispusieron que haya supervisores en las provincias. Precisó que trabajan 24 horas y se trasladan al centro de salud donde ocurre la situación para resolverla en favor del afiliado.

Precisa que un supervisor atenderá la situación. Enfatiza que por esa misma razón extendieron el horario de oficina.

Uno de los mayores retos que encontró en la Dida -resaltó- es que la población afiliada al Sistema de Seguridad Social desconoce sus derechos, por lo cual el gasto de bolsillo es alto. Afirmó que la gente paga sin averiguar.

Situaciones

Según el funcionario, si usted va a una clínica no tiene que pagar por adelantado, ni tiene que pagar en la emergencia, deben atenderlo con su seguro contributivo. Tampoco debe pagar por fuera al médico porque de eso se encarga el seguro, afirma.

Tácticas

“No me he comunicado con tu seguro, deposita una cantidad de dinero y luego se te devuelve, son algunas de las tácticas que usan los prestadores de servicio de salud para lograr pagos indebidos. No se debe hacer el pago, se debe llamar a la Dida, advierte.

Sanciones

Manifiesta que el sistema tiene instituciones que sancionan a los prestadores que comenten abusos contra los afiliados, debe haber consecuencias y la Dida está en la disposición de ir a los tribunales a defender a los afiliados contra los abusos.

Las quejas

Las quejas más frecuentes recibidas en la Dida desde diciembre son los cobros indebidos, retención de cadáveres, retención de documentos y negación de servicios por parte de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), destaca.

Medicamentos

La Dida tiene la misión de dar a conocer la existencia de un catálogo de medicamentos y procedimientos, y el afiliado debe conocerlo, insiste Báez.

“Vamos a contrarrestar el abuso con los medicamentos porque existe un catálogo que debe ser conocido; haremos una campaña para que el afiliado pueda pedir al médico la marca de medicamentos que está en el catalogo”, afirma. Los abusados son los afiliados, están atrapados y ahí entra el papel de la defensoría en favor de ellos. Respecto de los prestadores, asegura que las denuncias son frecuentes, cobran a las ARS y a los afiliados en desmedro de los últimos. “Médicos, clínicas y ARS no pueden cargar a los afiliados y elevar su gasto de bolsillo”, advierte.

Habrá concienciación

Según el funcionario, viene una campaña para que los afiliados conozcan cuales son sus derechos, que puedan reclamar a las ARS, médicos y clínicas, para eliminar los abusos.