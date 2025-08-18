DIECOM: historia y funciones de esta institución gubernamental  

  • Hoy
DIECOM: historia y funciones de esta institución gubernamental  

Palacio Nacional.

La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) es un organismo del gobierno de la República Dominicana, creado por el Decreto No. 542-21.

Su función principal es servir como el portavoz del gobierno y establecer las estrategias de comunicación y relación con la sociedad.

La DIECOM se encuentra ubicada en el Avenida México, esquina Calle Dr. Delgado, Palacio Nacional, Santo Domingo.

Puede leer: Selinée Méndez presenta Rendición de Cuentas, informe de gestión periodo Legislativo 2024-2025

Historia

El Decreto 542-21 fue un paso para consolidar y modernizar la comunicación gubernamental, creando una estructura unificada y más estratégica.

Con este decreto, se estableció la DIECOM como un órgano dependiente del Ministerio Administrativo de la Presidencia. El objetivo principal fue integrar en una sola estructura la coordinación y ejecución de las políticas de comunicación del Poder Ejecutivo, buscando una comunicación más coherente y efectiva entre el gobierno y la ciudadanía.

El primer director de la DIECOM fue el licenciado Homero Figueroa, quien fue nombrado para el cargo a través del Decreto No. 543-21, emitido el mismo día en que se creó el organismo. Figueroa, con una larga trayectoria en el campo de la comunicación, fue sido el encargado de liderar la transición y el establecimiento de la nueva dirección.

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este lunes a Félix Reyna, designado por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 461-25, como el nuevo director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Desde su fundación, la DIECOM se ha enfocado en ser el portavoz oficial del gobierno, desarrollando estrategias para informar sobre las decisiones, iniciativas y programas del presidente, y coordinando la comunicación de las distintas instituciones del Poder Ejecutivo.

Funciones

De acuerdo con la información oficial del Decreto No. 542-21, sus funciones son las siguientes:

  • Planificar y ejecutar la estrategia de comunicación: Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar la estrategia y la comunicación del gobierno.
  • Explicar las acciones del Poder Ejecutivo: Dar a conocer las medidas, acciones, proyectos y programas del presidente y su gabinete a la ciudadanía.
  • Facilitar la rendición de cuentas: Apoyar la comunicación de la rendición de cuentas del gobierno.
  • Coordinar el Sistema de Comunicación Gubernamental: Unificar y coordinar las políticas de comunicación de los distintos organismos del Poder Ejecutivo.
  • Asesorar al Presidente: Proveer al presidente de información pertinente, análisis y recomendaciones para asegurar la coherencia en su gestión y contribuir a una toma de decisiones informada.
  • Gestión de crisis: Manejar la comunicación del Poder Ejecutivo en situaciones de crisis.
  • Monitoreo informativo: Identificar y dar seguimiento continuo a los principales acontecimientos nacionales e internacionales que puedan impactar la gobernabilidad y los planes del gobierno.
  • Realizar análisis e informes: Distribuir informes regulares y especiales sobre la evolución de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la sociedad.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

DIECOM: historia y funciones de esta institución gubernamental  
DIECOM: historia y funciones de esta institución gubernamental  
18 agosto, 2025
UNICARIBE entre las Top 30 Universidades más innovadoras de Iberoamérica
UNICARIBE entre las Top 30 Universidades más innovadoras de Iberoamérica
18 agosto, 2025
¿Estás en CICLA aunque no tienes deudas? Esto es lo que debes saber
¿Estás en CICLA aunque no tienes deudas? Esto es lo que debes saber
18 agosto, 2025
  Día del Médico Dominicano: ¿Quién cuida a quienes nos cuidan?
  Día del Médico Dominicano: ¿Quién cuida a quienes nos cuidan?
18 agosto, 2025
Turismo en República Dominicana: un impulso sin precedentes con más de 7 millones de visitantes
Turismo en República Dominicana: un impulso sin precedentes con más de 7 millones de visitantes
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo