DIECOM: historia y funciones de esta institución gubernamental  

La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) es un organismo del gobierno de la República Dominicana, creado por el Decreto No. 542-21.

Su función principal es servir como el portavoz del gobierno y establecer las estrategias de comunicación y relación con la sociedad.

La DIECOM se encuentra ubicada en el Avenida México, esquina Calle Dr. Delgado, Palacio Nacional, Santo Domingo.

Historia

El Decreto 542-21 fue un paso para consolidar y modernizar la comunicación gubernamental, creando una estructura unificada y más estratégica.

Con este decreto, se estableció la DIECOM como un órgano dependiente del Ministerio Administrativo de la Presidencia. El objetivo principal fue integrar en una sola estructura la coordinación y ejecución de las políticas de comunicación del Poder Ejecutivo, buscando una comunicación más coherente y efectiva entre el gobierno y la ciudadanía.

El primer director de la DIECOM fue el licenciado Homero Figueroa, quien fue nombrado para el cargo a través del Decreto No. 543-21, emitido el mismo día en que se creó el organismo. Figueroa, con una larga trayectoria en el campo de la comunicación, fue sido el encargado de liderar la transición y el establecimiento de la nueva dirección.

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este lunes a Félix Reyna, designado por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 461-25, como el nuevo director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Desde su fundación, la DIECOM se ha enfocado en ser el portavoz oficial del gobierno, desarrollando estrategias para informar sobre las decisiones, iniciativas y programas del presidente, y coordinando la comunicación de las distintas instituciones del Poder Ejecutivo.

Funciones

De acuerdo con la información oficial del Decreto No. 542-21, sus funciones son las siguientes:

Planificar y ejecutar la estrategia de comunicación: Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar la estrategia y la comunicación del gobierno.

Explicar las acciones del Poder Ejecutivo: Dar a conocer las medidas, acciones, proyectos y programas del presidente y su gabinete a la ciudadanía.

Facilitar la rendición de cuentas: Apoyar la comunicación de la rendición de cuentas del gobierno.

Coordinar el Sistema de Comunicación Gubernamental: Unificar y coordinar las políticas de comunicación de los distintos organismos del Poder Ejecutivo.

Asesorar al Presidente: Proveer al presidente de información pertinente, análisis y recomendaciones para asegurar la coherencia en su gestión y contribuir a una toma de decisiones informada.

Gestión de crisis: Manejar la comunicación del Poder Ejecutivo en situaciones de crisis.

Monitoreo informativo: Identificar y dar seguimiento continuo a los principales acontecimientos nacionales e internacionales que puedan impactar la gobernabilidad y los planes del gobierno.