Algunos de los factores que la convierten en una dieta tan saludable son la preferencia por alimentos de temporada, frescos y poco procesados.

Pero también, como afirma la nutricionista, otros parámetros como un buen descanso por la noche e incluso durante el día (siesta), la moderación de las porciones, y la socialización en las comidas, la complementan.

Asimismo, desde la UOC recuerdan que la dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, debido a sus múltiples beneficios para la salud de las personas. Esto se debe, en gran medida, al alto contenido en aceite de oliva y grasas cardiosaludables y a su composición global.

10 beneficios de la dieta mediterránea

La profesora Anna Bach nos ofrece diez beneficios concretos que tiene la dieta mediterránea para nuestra salud general:

1. Mejora la esperanza de vida: La dieta mediterránea reduce en un 9 % la mortalidad y el riesgo de mortalidad en personas con sobrepeso u obesidad.

2. Disminuye el envejecimiento prematuro de las células: La capacidad antioxidante de la dieta mediterránea puede ayudar a combatir el estrés celular y a conservar la longitud de los telómeros.

3. Puede prevenir las enfermedades cardiovasculares: Gracias a la baja composición en grasas saturadas y al elevado contenido en grasas saludables, como el aceite de oliva.

4. Reduce la obesidad y el síndrome metabólico en personas sanas o en riesgo: La dieta mediterránea contribuye a rebajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

5. Tiene un efecto protector contra las enfermedades asociadas a la edad: Como las patologías neurodegenerativas y el deterioro cognitivo.

6. Disminuye la incidencia de diabetes tipo 2: Una alimentación rica en hidratos de carbono y aceite de oliva hace que los niveles de glucosa de nuestro cuerpo se regulen.

7. Es beneficiosa para el sistema inmunitario: Por sus micronutrientes, como las vitaminas (D, B, C), los minerales (selenio, magnesio) y el omega-3 del pescado.

8. Mejora la salud de los huesos: Tiene un papel clave en el mantenimiento de la masa ósea y la prevención de fracturas óseas.

9. Favorece el bienestar físico: Consumir alimentos de base vegetal de temporada, frescos y poco procesados y hacer ejercicio físico contribuye a un estilo de vida saludable.

10. Ayuda a mantener equilibrada la microbiota intestinal: Gracias al alto contenido en fibra de los alimentos y la presencia de probióticos naturales.

La dieta caribeña

La dieta caribeña se compone de diversos grupos de alimentos, incluyendo alimentos básicos, verduras, alimentos de origen animal, legumbres, frutos secos, grasas y aceites.

Así lo dio a conocer el portal web Renal Dosage.

Beneficios

El portal web Aires de Trapiche explicó que la dieta caribeña se basa en una gran variedad de frutas y vegetales tropicales, que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para una alimentación equilibrada.

La piña, conocida por su dulzura y jugosidad, es rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la salud de la piel.

El mango, con su sabor tropical y su textura suave, es una excelente fuente de vitamina A y vitamina C, además de ser rico en fibra dietética.

Por otro lado, el aguacate, con su textura cremosa y su sabor único, es una fuente de grasas saludables, vitamina E y potasio.

Comparativa

Mediterránea: Ideal para quienes buscan efectos comprobados en salud a largo plazo — especialmente cardiovascular, cognitiva y metabólica — y desean un modelo dietético respaldado por extensas evidencias científicas.

Caribeña: Perfecta para quienes valoran alimentos frescos y tradicionales, y desean adaptarse a lo local sin perder calidad nutritiva. Su diversidad de frutas, especias y mariscos la convierte en una opción sabrosa y con potencial salud.

