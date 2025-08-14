Dieta mediterránea vs. dieta caribeña: comparativa y beneficios 

  • Hoy
Dieta mediterránea vs. dieta caribeña: comparativa y beneficios 

Fuente externa

Algunos de los factores que la convierten en una dieta tan saludable son la preferencia por alimentos de temporada, frescos y poco procesados.

Pero también, como afirma la nutricionista, otros parámetros como un buen descanso por la noche e incluso durante el día (siesta), la moderación de las porciones, y la socialización en las comidas, la complementan.

Asimismo, desde la UOC recuerdan que la dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, debido a sus múltiples beneficios para la salud de las personas. Esto se debe, en gran medida, al alto contenido en aceite de oliva y grasas cardiosaludables y a su composición global.

40 2

Lee más: Dieta Flexitariana ¿En qué consiste?

10 beneficios de la dieta mediterránea

La profesora Anna Bach nos ofrece diez beneficios concretos que tiene la dieta mediterránea para nuestra salud general:

1. Mejora la esperanza de vida: La dieta mediterránea reduce en un 9 % la mortalidad y el riesgo de mortalidad en personas con sobrepeso u obesidad.

2. Disminuye el envejecimiento prematuro de las células: La capacidad antioxidante de la dieta mediterránea puede ayudar a combatir el estrés celular y a conservar la longitud de los telómeros.

3. Puede prevenir las enfermedades cardiovasculares: Gracias a la baja composición en grasas saturadas y al elevado contenido en grasas saludables, como el aceite de oliva.

4. Reduce la obesidad y el síndrome metabólico en personas sanas o en riesgo: La dieta mediterránea contribuye a rebajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

5. Tiene un efecto protector contra las enfermedades asociadas a la edad: Como las patologías neurodegenerativas y el deterioro cognitivo.

05 13

6. Disminuye la incidencia de diabetes tipo 2: Una alimentación rica en hidratos de carbono y aceite de oliva hace que los niveles de glucosa de nuestro cuerpo se regulen.

7. Es beneficiosa para el sistema inmunitario: Por sus micronutrientes, como las vitaminas (D, B, C), los minerales (selenio, magnesio) y el omega-3 del pescado.

8. Mejora la salud de los huesos: Tiene un papel clave en el mantenimiento de la masa ósea y la prevención de fracturas óseas.

9. Favorece el bienestar físico: Consumir alimentos de base vegetal de temporada, frescos y poco procesados y hacer ejercicio físico contribuye a un estilo de vida saludable.

10. Ayuda a mantener equilibrada la microbiota intestinal: Gracias al alto contenido en fibra de los alimentos y la presencia de probióticos naturales.

La dieta caribeña

La dieta caribeña se compone de diversos grupos de alimentos, incluyendo alimentos básicos, verduras, alimentos de origen animal, legumbres, frutos secos, grasas y aceites. 

Así lo dio a conocer el portal web Renal Dosage.

Beneficios

El portal web Aires de Trapiche explicó que la dieta caribeña se basa en una gran variedad de frutas y vegetales tropicales, que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para una alimentación equilibrada.

La piña, conocida por su dulzura y jugosidad, es rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la salud de la piel.

El mango, con su sabor tropical y su textura suave, es una excelente fuente de vitamina A y vitamina C, además de ser rico en fibra dietética.

Por otro lado, el aguacate, con su textura cremosa y su sabor único, es una fuente de grasas saludables, vitamina E y potasio.

089 2
Fuente externa

Aires de Trapiche,

Estos ingredientes no solo son deliciosos, sino que también tienen numerosos beneficios nutricionales. La dieta caribeña se basa en una gran variedad de frutas y vegetales tropicales, que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para una alimentación equilibrada.

La piña, conocida por su dulzura y jugosidad, es rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la salud de la piel. El mango, con su sabor tropical y su textura suave, es una excelente fuente de vitamina A y vitamina C, además de ser rico en fibra dietética. Por otro lado, el aguacate, con su textura cremosa y su sabor único, es una fuente de grasas saludables, vitamina E y potasio.

089 1

Comparativa

Mediterránea: Ideal para quienes buscan efectos comprobados en salud a largo plazo — especialmente cardiovascular, cognitiva y metabólica — y desean un modelo dietético respaldado por extensas evidencias científicas.

Caribeña: Perfecta para quienes valoran alimentos frescos y tradicionales, y desean adaptarse a lo local sin perder calidad nutritiva. Su diversidad de frutas, especias y mariscos la convierte en una opción sabrosa y con potencial salud.

(Con información de EFE)

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dieta mediterránea vs. dieta caribeña: comparativa y beneficios 
Dieta mediterránea vs. dieta caribeña: comparativa y beneficios 
14 agosto, 2025
¿Magia o disciplina? Famosas que recuperan su figura tras el parto 
¿Magia o disciplina? Famosas que recuperan su figura tras el parto 
7 agosto, 2025
  Si haces dieta y no bajas de peso, podrías estar cometiendo estos errores
  Si haces dieta y no bajas de peso, podrías estar cometiendo estos errores
5 agosto, 2025
Yautía: beneficios y cómo incluirla en tu dieta de forma deliciosa  
Yautía: beneficios y cómo incluirla en tu dieta de forma deliciosa  
4 julio, 2025
Comer rico y sano: los reemplazos simples que transforman tu dieta sin sacrificar el sabor
Comer rico y sano: los reemplazos simples que transforman tu dieta sin sacrificar el sabor
26 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo