En las redes sociales y medios de comunicación están llenas de dietas y consejos para perder peso. Sin embargo, no a todos les funciona este método para adelgazar.

Según el ranking elaborado por US News & World Report y retomado por Infosalus, estas son las tres mejores dietas basadas en nutrición, sostenibilidad y eficacia:

Dieta Mediterránea: Aporta a la flexibilidad y sostenibilidad.

Dieta DASH: El objetivo de corazón sano / hipertensión.

Dieta flexitariana (semivegetariana): Ayuda a la longevidad y la salud general.

Dieta DASH

Foto de internet

El doctor Jimmy Barranco Ventura informó que la composición de la dieta DASH es:

1- Frutas: 4 a 5 porciones al día. Una porción equivale a 1 fruta mediana, 1/2 taza de fruta envasada o cortada en trozos, 1/4 taza de fruta seca o 6 onzas (3/4 taza) de jugo de frutas. Preferir comer fruta con más frecuencia que tomar jugo. El jugo es más alto en azúcar que la fruta y no tiene fibras.

2- Vegetales: 4 a 5 porciones al día. Una porción equivale a 1 taza de vegetales crudos, 1/2 taza de vegetales cocidos o 1/2 taza de jugo de vegetales. Preferir las verduras crudas por su aporte de fibras.

3-Lácteos descremados o semidescremados: 2- 3 porciones diarias. Una porción equivale a 1 y 1/2 onzas de queso, 8 onzas de leche o yogur.

4- Granos integrales: 7- 8 porciones diarias. Una porción equivale a 1 rebanada de pan, 1 onza de cereales secos, o 1/2 taza pasta o cereal cocido (arroz, trigo, avena).

5- Carnes magras (6 onzas diarias – tamaño de una baraja de naipes). Preferir pescados y aves a la carne de res.

6- Nueces, semillas y leguminosas: 4 a 5 porciones a la semana. Una porción equivale a 1/3 taza de nueces, 2 cucharadas de semillas o 1/2 taza de habichuelas, guandules o lentejas cocidas.

La dieta mediterránea

Fuente externa

La dieta mediterránea se basa en: el aceite de oliva como única grasa a usar, consumo de carne blanca, pescado (rico en omega 3 y 6), pollo, pavo, conejo, etc., comer la carne roja de manera muy esporádica, vegetales y legumbres en abundancia, frutas, verduras, cereales y frutos secos.

Las hortalizas son la principal fuente de vitaminas, productos lácteos en especial el yogurt y los quesos. Los alimentos deben estar poco procesados, los muy procesados deben ser utilizados con moderación (salchicha, salchichón, etc.) El elemento más importante de esta dieta es la actividad física diaria y que los alimentos deben ser compartidos en mesa y mantel, es decir no comer como desaforados.

El expositor se refirió a un trabajo de investigación publicado este mayo en la prestigiosa revista Lancet, donde se confirma que hay 11 millones de muertes anuales como consecuencia de una dieta inadecuada. Mencionó cómo la dieta influye en nuestro segundo cerebro situado en el aparato digestivo, y cómo puede esta dieta modificar los aspectos cognitivos (memoria, cálculo, orientación, atención, etc.).

La dieta mediterránea es una dieta saludable, pues habla de salud en mayúsculas¨. Este tipo de dietas puede prevenir las enfermedades crónicas transmisibles, que son la causa número uno de muerte ahora en el mundo: estamos hablando de las enfermedades del corazón, las enfermedades metabólicas como la obesidad que es una de las epidemias siglo 21, la diabetes, la hipertensión, los derrames cerebrales, las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el parkinson. También juega un papel ya demostrado en la mujer en el cáncer de mamas y en ambos sexos ayuda a evitar el cáncer de Colon.

Dieta flexitariana (semivegetariana)

Foto de internet

El flexitarianismo es el régimen que consiste en una dieta basada en vegetales, pero sin renunciar del todo a la carne.

Así lo dio a conocer el portal Infobae, la cual aseguró que no existen reglas para el flexitarianismo y de eso se trata su principal atractivo.

La idea básica es comer muchas verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, al tiempo que se reduce el consumo de alimentos de origen animal, tales como: carne, aves de corral y productos lácteos.

Los beneficios ambientales no son tan pronunciados como sucede con las dietas vegetarianas estrictas, pero ya es mérito suficiente reducir el consumo a un mínimo.

También leer: Dietas y Más





