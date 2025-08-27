Diez años de prisión por traficar con 33 inmigrantes de Haití

Un tribunal del distrito judicial de Santiago condenó a 10 años de prisión a Wander Lorenzo González Inoa, encontrado culpable de traficar a 33 inmigrantes indocumentados haitianos, incluyendo varios hombres, mujeres y niños.

La sentencia establece que González Inoa deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en la provincia Santiago, además pagar una multa de 150 salarios mínimos y ordena el decomiso de los elementos materiales que les fueron ocupados en el proceso.

El caso se remonta al 19 de abril de 2023, cuando el ahora condenado fue arrestado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) en el distrito municipal La Canela, en Santiago, cuando transportaba a los extranjeros a bordo de un vehículo camión volteo, de su propiedad. Los indocumentados se encontraban en la parte trasera del camión cubiertos con una lona.

Tras el arresto, se le ocuparon RD$44 mil en efectivo y un Iphone 12, que formaron parte de las pruebas materiales aportadas por el órgano acusador en el proceso.

El Ministerio Público demostró al tribunal, con diversas pruebas, que las personas transportadas por González Inoa no poseían ningún tipo de documentos de identidad ni migratorios. También que el grupo fue deportado hacia su país de origen por condición migratoria irregular.

La sentencia fue dictada por los jueces Claribel Mateo, Gladis Rodríguez Santos y Juan Carlos Colón, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago.



