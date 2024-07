Diez congresistas presionan para que Biden abandone

El número de congresistas demócratas que ha hecho llamados para que el presidente estadounidense, Joe Biden, abandone la carrera hacia las elecciones de noviembre ha aumentado en “hasta diez” representantes, informaron este domingo medios como The New York Times o The Wall Street Journal.

Tras su cuestionado desempeñado en el debate con el precandidato republicano Donald Trump del pasado 27 de junio, Biden está enfrentando voces dentro de la bancada demócrata que abogan porque se retire de la contienda, aunque el mandatario prometió en los últimos días que continuará, ganará y demostrará estar “a la altura».

“En una reunión de altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes, varios asistentes dijeron el domingo que creían que Biden debía apartarse (…) Elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara que piden que se aparte”, detalló The Wall Street Journal citando “fuentes familiarizadas” con la cuestión.

Entre los miembros que pedían que Biden se echara a un lado estaban, según el medio económico, Jerry Nadler y Joe Morelle-congresistas por Nueva York-, así como Adam Smith de Washington D.C., Jim Himes de Connecticut y Mark Takano de California, entre otros.

Biden bromeó en ayer Filadelfia sobre su edad al reconocer que no tiene 40 años, que ya los cumplió, para luego asegurar que el mundo mira a EU para que “guíe sus esperanzas».