Diez países sin respuesta ante voto en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que países como Italia, Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Antigua, Trinidad Tobago, Panamá, Venezuela y Puerto Rico aún no han emitido respuestas sobre la posibilidad de que se realicen las elecciones presidenciales dominicanas en sus territorios, pautadas para el 5 de julio.

En un documento en el que la Cancillería le detalla a la Junta Central Electoral (JCE) las gestiones que lleva a cabo para que el voto en el exterior sea un hecho, en medio de la pandemia del Covid-19, se explica que esas demarcaciones son importantes por la gran cantidad de dominicanos que residen en estas.

De los 595,879 dominicanos empadronados en tres circunscripciones en el exterior, más de 100,000 corresponden a los referidos países. Entre esos Puerto Rico es la que tiene la mayor cantidad de empadronados, con 38,624.

En el informe se explica que países como Austria aún evalúan si permitirán que se lleven a cabo esos comicios, en los que también se escogerá a los diputados de ultramar.

Canadá todavía no ha dado el visto bueno, mientras Chile propuso la posposición hasta que se levanten las restricciones impuestas en ese país para evitar el contagio del Covid-19.

Asimismo, tanto España como Ecuador todavía no tienen la certeza de si permitirán que se realicen esas elecciones.

En Nueva York, donde reside la mayor cantidad de electores (197,063) no hay objeciones, siempre que se cumplan los estándares mínimos para reducir la transmisión de la enfermedad.

La misma condicionante fue expresada por la alcaldía de Providence. Y en New Jersey la respuesta fue que las reuniones con más de diez personas aún no están permitidas.

La imposibilidad de que se ejecute el voto en el exterior, a causa del coronavirus, es un tema de conflicto entre la JCE y los partidos de oposición.