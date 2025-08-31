Diferencia entre probióticos y prebióticos, y en qué alimentos encontrarlos  

Los probióticos y los prebióticos se han convertido en protagonistas de la nutrición moderna debido a los beneficios que aportan al equilibrio de la flora intestinal y, por ende, a la salud en general.

La Mayo Clinic explica que los probióticos son microorganismos vivos específicos -como bacterias o levaduras- que favorecen la digestión y ayudan a aliviar síntomas de ciertas enfermedades. Estos se encuentran de manera natural en alimentos fermentados como el yogur y el chucrut.

En cambio, los prebióticos son partes de los alimentos que el cuerpo no digiere, pero que sirven de alimento a los microorganismos beneficiosos en el intestino, promoviendo su proliferación. Están presentes principalmente en alimentos ricos en fibra. Cuando se combinan probióticos y prebióticos, reciben el nombre de simbióticos, destaca la entidad.

¿Dónde encontrarlos?

De acuerdo con Cleveland Clinic, uno de los alimentos más recomendados por su riqueza en probióticos es el yogur, ya que contiene bacterias beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium.

El chucrut, tradicional en Europa del Este, también es una fuente importante de probióticos, aunque los especialistas sugieren preferir versiones no pasteurizadas, pues la pasteurización elimina las bacterias vivas.

Puede leer: El okra o molondrón: el poderoso vegetal rico en fibra y antioxidantes

Otros alimentos probióticos destacados son:

Pan de masa madre

Yaca

Leche de coco

Suero de la leche

Natto (soja fermentada)

Quesos como cheddar, mozzarella y gouda

Requesón

Crema agria

Por su parte, la Sociedad Americana de Nutrición resalta que entre los alimentos con mayores niveles de prebióticos se encuentran las hojas de diente de león, la alcachofa de Jerusalén, el ajo, los puerros y las cebollas, con contenidos que oscilan entre 100 y 240 miligramos por gramo de alimento (mg/g).

Otros productos ricos en prebióticos incluyen los aros de cebolla, cebollas a la crema, caupí, espárragos y el cereal Kellogg’s All-Bran, con aproximadamente 50 a 60 mg/g.

Síguenos como periodicohoyrd