Difícil aprovechar la cercanía de RD a EUA

Está a la vista la posibilidad de que por su posición geográfica República Dominicana ascienda hacia un mayor y más rentable acceso al gigantesco mercado norteamericano en este momento de énfasis arancelarios hostiles hacia otras procedencias de mercancías. Sin embargo, a pesar de la perspectiva de quedar a salvo de los tratamientos aduanales como arma para doblegar voluntades, existe el riesgo de desperdiciar la oportunidad que surge porque a pesar de los progresos experimentados como asiento de empresas de intensivo empleo de mano de obra de bajo costo, expandirse de buenas a primera como proveedor de bienes de elaboración simple encuentra al país en dudosos niveles educativos y de productividad del sector laboral que debe estar disponible para el correspondiente género de parques industriales. Aun cuando la capacitación del material humano juega en este momento un papel importante gracias a Infotep y más instituciones que adaptan a República Dominicana a rápidos cambios del comercio internacional, y que el trabajador dominicano progresa competitivamente, es de conocimiento que desde aquí se trasladan hacia otros espacios regionales entes zonafranquistas que requieren operarios más tecnificados e incluso han pasado a radicarse en Costa Rica, entre otras alternativas, aunque están obligados a pagar mayores salarios que en esta plaza. Se ha demostrado (con certificaciones del BID) que no es suficiente la formación educativa que alcanza la mayoría de los dominicanos que acuden en busca de empleos creados por inversionistas que exigen conocimientos básicos para absorber con facilidad las novedosas tecnologías que ahora son imprescindibles para montarse al tren del progreso exportador. No quiere esto decir que en otros renglones de producción de exigencias diferentes el país esté impedido de sustituir efectivamente otras procedencias de artículos agropecuarios y demás renglones condenados a la embestida impositiva que resultaría prohibitiva para los demás países en la era de Donald Trump. La capacidad de superar estas insuficiencias está demostrada aunque no sería a corto plazo. Las exportaciones de zonas francas dominicanas han ganado peso en relación a producciones tradicionales que se destinan al exterior y declinan preocupantemente. Hasta para esta sustitución se necesitan.

Puede leer: Oportuno el cambio… dentro del cambio