Digesett evalúa como positiva la prueba de no giro a la izquierda, pese a queja por «largos tapones»

Recorrido puntos prohibiión giros izquierda y permitidos Av. Tiradentes - Chaimy Soriano

El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Pascual Cruz, valoró como positiva la medida de prohibir el giro a la izquierda en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Núñez de Cáceres, calificándola como una prueba temporal para evaluar su impacto en el flujo vehicular.

Aunque la restricción fue retirada momentáneamente en la Núñez, se mantiene activa en la Kennedy durante las mañanas, como parte de un plan piloto que busca mejorar la movilidad en horas pico.

El funcionario recordó que desde el inicio se anunció que se trataba de una prueba, y que se están evaluando los resultados para decidir si la medida será permanente.

Además, se están realizando pruebas similares en otras intersecciones, como en la zona del 9 y 10, donde también se estudia el comportamiento del tránsito. Sin embargo, algunos ciudadanos han expresado molestias por los congestionamientos que se han generado, lo que ha llevado a las autoridades a reiterar que estas acciones son parte de un proceso de evaluación.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

