DIGESETT refuerza medidas de seguridad vial alrededor de escuelas para mejorar el tránsito

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que ha mantenido un control efectivo en los alrededores de los colegios privados del polígono central, como respuesta efectiva al congestionamiento, garantizando mayor seguridad a los estudiantes y lograr un tránsito mas organizado y ágil en las horas de entrada y salidas de los discentes.

Esta medida cumple con las expectativas de padres y docentes sobre el congestionamiento en los alrededores de estos centros educativos.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., explicó que este esfuerzo se enmarca en el compromiso institucional de brindar soluciones inmediatas y fortalecer la seguridad vial en beneficio de toda la comunidad educativa.

“Este es un paso más en la construcción de un tránsito ordenado, humano y eficiente, donde a través de las coordinaciones realizadas junto al INTRANT, el MINERD, la Alcaldía y colegios privados, todos aportamos a la movilidad segura. Con el esfuerzo de nuestros agentes auxiliares y la coordinación antes expuestas, estamos viendo resultados que benefician a toda la sociedad”, expresó el general Cruz Méndez.

La DIGESETT continuará extendiendo estas acciones en distintos puntos del país, reafirmando que República Dominicana Se Mueve hacia un sistema vial más organizado, seguro y sostenible.

