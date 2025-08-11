Dilenny Lora-Comprés brilla como Primera Finalista en Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025

  • Hoy
Dilenny Lora-Comprés brilla como Primera Finalista en Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025

Punta Cana. El pasado sábado, la dominicana representante de la comunidad latina en los Estados Unidos, Dilenny Lora-Comprés, brilló en el escenario internacional al obtener el título de Primera Finalista en la categoría Señora Joven del certamen Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025.

La competencia, celebrada en Punta Cana, reunió a candidatos de toda Hispanoamérica para promover la cultura, la belleza integral y el compromiso social. Lora-Comprés destacó no solo por su porte y seguridad, sino también por su sólida trayectoria en proyectos comunitarios y su papel como embajadora de la cultura hispana en Estados Unidos.

WhatsApp Image 2025 08 11 at 3.46.29 PM
WhatsApp Image 2025 08 11 at 3.46.26 PM

Demostrando que la verdadera corona está en el servicio, al día siguiente del certamen, Dilenny viajó a la comunidad de Otra Banda, en Higüey para llevar un desayuno a más de 45 niños de distintas edades. Allí compartió con ellos un mensaje inspirador, motivándolos a seguir estudiando, luchar por sus sueños y nunca rendirse. “Mi misión es que cada niño sepa que su futuro no tiene límites si se esfuerza y cree en sí mismo”, expresó emocionada.

Lora-Comprés agradeció especialmente a Paula Araujo, directora nacional de Hispanoamérica USA, por su apoyo incondicional, así como a la organización del certamen por brindarle la oportunidad de representar a la comunidad latina con orgullo y responsabilidad.

Con este nuevo reconocimiento, Dilenny reafirma su compromiso de inspirar a otras mujeres y jóvenes a soñar en grande, recordando que la belleza con propósito puede abrir puertas y transformar vidas.

Miss República Dominicana 2025: Los 5 momentos más impactantes del evento
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dilenny Lora-Comprés brilla como Primera Finalista en Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025
Dilenny Lora-Comprés brilla como Primera Finalista en Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo