Dilenny Lora-Comprés brilla como Primera Finalista en Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025

Punta Cana. El pasado sábado, la dominicana representante de la comunidad latina en los Estados Unidos, Dilenny Lora-Comprés, brilló en el escenario internacional al obtener el título de Primera Finalista en la categoría Señora Joven del certamen Miss & Mister Hispanoamérica Internacional 2025.

La competencia, celebrada en Punta Cana, reunió a candidatos de toda Hispanoamérica para promover la cultura, la belleza integral y el compromiso social. Lora-Comprés destacó no solo por su porte y seguridad, sino también por su sólida trayectoria en proyectos comunitarios y su papel como embajadora de la cultura hispana en Estados Unidos.

Demostrando que la verdadera corona está en el servicio, al día siguiente del certamen, Dilenny viajó a la comunidad de Otra Banda, en Higüey para llevar un desayuno a más de 45 niños de distintas edades. Allí compartió con ellos un mensaje inspirador, motivándolos a seguir estudiando, luchar por sus sueños y nunca rendirse. “Mi misión es que cada niño sepa que su futuro no tiene límites si se esfuerza y cree en sí mismo”, expresó emocionada.

Lora-Comprés agradeció especialmente a Paula Araujo, directora nacional de Hispanoamérica USA, por su apoyo incondicional, así como a la organización del certamen por brindarle la oportunidad de representar a la comunidad latina con orgullo y responsabilidad.

Con este nuevo reconocimiento, Dilenny reafirma su compromiso de inspirar a otras mujeres y jóvenes a soñar en grande, recordando que la belleza con propósito puede abrir puertas y transformar vidas.