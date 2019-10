Puerto Príncipe– Cuatro de los siete miembros de la comisión de diálogo designada por el presidente de Haití, Jovenel Moise, para hablar con la oposición presentaron este miércoles su dimisión por desacuerdo con el mandatario.

El ex primer ministro Evans Paul, líder de esa comisión, dijo a Efe que él y otros tres miembros de la comisión decidieron dimitir por las declaraciones que dio ayer Moise ante la prensa.

“Estoy en desacuerdo con el discurso que hizo el presidente ayer, que no nos facilita el trabajo. El presidente fue muy categórico al decir que no va a renunciar, aunque nos dijo que está listo para poner todo sobre la mesa del diálogo”, dijo Paul a Efe por teléfono. Además de Paul, han presentado su dimisión Liné Baltazar, Josué Pierre Louis y Jean Rodolphe Joazile, según aseguró el ex primer ministro.

Paul dijo que le cabe a Moise decidir si nombrará sustitutos para los cuatro miembros que han renunciado o si decidirá clausurar las actividades de la comisión. Moise anunció la creación de esta comisión el pasado 8 de octubre y, entonces, Paul afirmó que el mandatario le había dicho que todas las opciones estaban encima de la mesa para facilitar el diálogo con la oposición.

Sin embargo, el jefe de Estado manifestó su voluntad de permanecer en el cargo este martes, en la primera rueda de prensa que ofreció desde el inicio de las protestas antigubernamentales. En esa declaración, aunque volvió a hacer un llamamiento al diálogo, Moise atribuyó la causa de la crisis que vive el país al “sistema”, unas declaraciones que generaron rechazo en la oposición.

Haití vive protestas a diario desde el pasado 16 de septiembre, a raíz de la honda crisis económica y política que atraviesa el país más pobre de América. Las protestas prácticamente han paralizado la economía y las actividades de muchas instituciones públicas, así como de escuelas y universidades, que permanecen cerradas desde hace un mes. Este miércoles se registraron varias manifestaciones en la plaza de Champs de Mars, frente al Palacio Nacional, así como en el barrio popular de Delmas.