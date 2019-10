Dinero encaje legal no llega pyme construyen

Las pequeñas empresas de la construcción no han sido beneficiadas por la colocación de RD$22,326.8 millones del encaje legal que ha dispuesto el Banco Central.

La afirmación fue hecha por el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, quien solicitó que se identifiquen las instituciones bancarias que tienen préstamos para las pequeñas empresas.

“Lo que debemos es buscar la fórmula de cómo la pequeña empresa de la construcción pueda acceder a esos fondos y no abrirle condiciones favorables para que las grandes empresas sigan usando esos recursos”, señaló.

Explicó que cuando acuden a las entidades bancarias los pequeños empresarios de la construcción no pueden acceder o alegan que ya no están disponibles, a pesar de las informaciones del Banco Central.

Recordó que en días pasados anunciaron que flexibilizaron la normativa para las asociaciones de ahorros y préstamos, pero cuando fueron a esos bancos se dan cuenta de que no hay tal flexibilización, ni están los fondos disponibles del encaje legal.

“No sabemos cuál es la situación, porque por un lado dicen que hay disponibilidad de recursos y por otro cuando vamos a los bancos no vemos la disponibilidad de recursos”, afirmó.

Expresó que esa situación lo ha llevado a pensar que esos fondos están destinados para ciertos grupos de manera específica, no a todo el público como pregona el Banco Central.

Recordó que las normativas prudenciales son bastante amplias, pero a pesar de ello consiguen préstamos en la banca normal, “pero cuando vamos a buscar los fondos del encaje legal, ya se acabaron o no calificamos”.

El presidente de Copymecon fue entrevistado sobre sobre la eliminación de la sectorización de los recursos del encaje legal, a fin de que cualquier sector pudiera acceder a los RD$12,037,8 millones.

Recordó que en días pasados se anunció que había financiamientos disponibles para insumos, para lo cual Copymecon reunió un grupo empresas, pero cuando fueron a los bancos les informaron que los recursos estaban colocados.

Hizo un llamado a las autoridades que busquen la forma de que los recursos del encaje legal se coloquen en las pequeñas empresas de la construcción, porque cuando se sube a quince millones pesos para viviendas lo que está beneficiando es a las empresas grandes.

El Banco Central aumentó al pasado viernes a RD$7,037 millones el monto para los préstamos hipotecarios.

Explicó que una cosa es lo que dice el Banco Central sobre los recursos del encaje legal y otra es que se produce cuando acuden a los bancos a tomar un préstamo.

Expresó que los prestamos de Copemycon se obtienen a un 14%, en lugar de ser a un 9%, como son los empréstitos que proceden de la colocación de fondos del encaje legal.