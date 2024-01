Dío huele a poder, y las campañas negativas no van a prosperar

Dío huele a poder. Eso es peligroso, muy peligroso. Tiene reputación y un comportamiento ético que se ha sustentado a través de los años y de su inquebrantable fe y la prédica del evangelio de Jesús.

Su popularidad es muy notoria, y esto guarda una muy estrecha relación al trabajo social y a su apego con aquello en lo que cree y predica. Ahora bien, antes de continuar con el hilo conductor de nuestro artículo de hoy, debo precisar de manera gráfica algo, pues, de acuerdo a lo que en algunas de nuestras ponencias hemos ejemplificado, ya sea a través de reflexiones silentes, conversaciones u otras manera de interactuar, es que mientras más popularidad se tenga, mucho más expuesto al peligro se encuentra. Ese es el caso de Dío Astacio.

La candidatura de Astacio y según hemos podido notar, no es producto de la improvisación, no es una burbuja, ha sido producto de la siembra que se ha hecho, del trabajo constante y sobre todo, de su apego a un proyecto que hoy por hoy se encuentra en el carril del centro, todo esto, gracias a que se ha sabido llevar el mensaje de que un hombre de Dios puede también participar en política.

Es lo que pasa con este Pastor Evangélico, con Dío Astacio, el cual ha llegado a ser el candidato del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), dentro de unas especiales circunstancias, cuyas proezas, sus contrarios políticos tanto dentro como fuera no le quieren perdonar, y al costo que sea necesario quieren impedir que este gerentes de la palabra de Dios, y sobre todo hombre de fe y con una ética moral por las nubes, quieren malograr, pero me temo y según hemos podido apreciar, creo que no lo van a lograr.

Soy de los que piensa que Dío Astacio ganará, y ganará no porque él así lo ha decidido a través de un trabajo constante y en equipo, siempre a favor de las diversas comunidades de su lar nativo.

ganará porque este noble hombre encarna principios que son los necesarios para el adecentamiento de una práctica política que necesita un respiro para que elementos de esta categoría asuman papeles o roles protagónicos para beneficio de nuestras sociedades, pero además, porque Dío es un hombre comprometido con llevar además de las soluciones a las comunidades de su municipio, también llevar esperanza de que dentro de los diversos escenarios, también los hijos de Dios tienen parte y en este caso no es la excepción.