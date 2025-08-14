Diócesis de Barahona realiza entrega de 20 viviendas donadas a familias de escasos recursos

Con una multitudinaria Eucaristía, la Diócesis de Barahona celebró en grande la entrega de 20 viviendas a familias de escasos recursos. Una importante labor lograda con el esfuerzo de la Fundación para el Desarrollo y la Paz (FUNDEPAZ), la Pastoral Social y Cáritas Diócesis de Barahona.

En esta jornada de inauguración fueron entregadas 20 viviendas, que desde el 2022 hasta el 2025 suman 70 casas construidas por FUNDEPAZ en diferentes pueblos de la Diócesis de Barahona y un total de 900 en otras localidades de República Dominicana y el resto del mundo.

“Para una familia de escasos recursos, lograr el sueño de tener una casa propia, le puede demorar toda una vida y el significado de poseerla es contribuir a elevar la calidad y condición de vida de la gente. Este logro es un esfuerzo materializado en la Diócesis de Barahona con el auspicio de la Fundación FUNDEPAZ New York, la cual arribará a sus 25 aniversario el próximo mes de noviembre 2025”, manifestó su fundador y director Espiritual Padre Fernando Echaverri, quien ha viajado junto a un grupo de misioneros y colaboradores para realizar las entregas de las viviendas.

La misa de acción de gracias fue presidida por Monseñor Hugo Torres, arzobispo de Santa Fe de Antioquia (Colombia), y concelebrada por el obispo de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, quien se mostró agradecido y al final de la Eucaristía dedicó unas palabras tanto a los colaboradores como a los beneficiarios, resaltando que “FUNDEPAZ no sólo ha regalado paredes y techos; sino que ha regalado esperanza, seguridad, y dignidad al hacerse eco del Evangelio: Tuve hambre y me diste de comer, tuve sin techo y me diste un hogar (Mt. 25: 35)”.

“Recibir esta casa es tener un conjunto de preocupaciones menos, por eso agradezco al obispo de Barahona, al Padre Echaverri y las familias que aportaron desde New York para construir la vivienda” Manifestó con voz entrecortadas la señora Ivelisse Vázquez, beneficiaria de una de las viviendas.

La Eucaristía fue concelebrada, además, por los sacerdotes Ángel Cuevas, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario; José Vólquez, párroco de la parroquia Buen Pastor, y otros presbíteros.

Al acto litúrgico asistieron, hermanas religiosas, así como funcionarios y autoridades de la provincia Barahona, tales como el Senador Moisés Ayala, el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR), Noel Octavio Suberví entre otras personalidades.