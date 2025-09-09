Diócesis Mao Montecristi suspende sacerdote tras denuncia: se inicia investigación

Diócesis Mao Montecristi suspende sacerdote tras denuncia: se inicia investigación

La Diócesis Mao Montecristi ha emitido un comunicado oficial informando la suspensión del sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez del ejercicio público de su ministerio, como medida cautelar ante una denuncia que ha sido interpuesta en su contra.

Según el documento, la suspensión tiene como objetivo facilitar el proceso de investigación, en el marco de un compromiso de transparencia y colaboración con las autoridades competentes.

La diócesis también ha expresado su disposición de brindar asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas, así como orientación sobre los procedimientos legales y pastorales correspondientes.

En el comunicado, se cita al Papa Francisco:

“En la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo.”

Este pronunciamiento se enmarca en los esfuerzos de la Iglesia por erradicar el abuso y fortalecer la confianza de los fieles en sus instituciones. La diócesis reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y el acompañamiento pastoral en situaciones delicadas como esta.

