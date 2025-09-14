Diócesis Stella Maris realiza primer encuentro de vida consagrada

La Diócesis Stella Maris realizó el primer encuentro diocesano de vida consagrada, presidido por el obispo, monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, en un ambiente de oración, comunión y fraternidad en la casa de retiro María de la Altagracia.

Durante la agenda que inició con la celebración de la Eucaristía, Ruiz invitó a los consagrados y consagradas a caminar unidos en la misión evangelizadora.

Afirmó que los maravillosos carismas de cada congregación, en comunión enriquecen a la Iglesia y abren caminos de esperanza para la nueva diócesis.

De su lado, se desarrolló un conversatorio fraterno, en el cual las diferentes congregaciones que realizan misión pastoral en el territorio de la diócesis se presentaron ante el obispo quien escuchó atento las inquietudes y aportes de cada comunidad religiosa.

El monseñor motivó a trabajar juntos en la construcción de una Iglesia sinodal, cercana y abierta al Espíritu Santo, mientras respondía las preguntas que surgieron en el diálogo.

Los participantes se organizaron en grupos mixtos de trabajo, donde reflexionaron sobre sus esperanzas en esta nueva etapa diocesana, el aporte de cada carisma al camino sinodal, las expectativas de acompañamiento por parte del nuevo obispo y compartieron sobre las realidades pastorales más urgentes en sus comunidades.

Además, compartieron propuestas concretas para fortalecer la colaboración entre la vida consagrada y el obispado, con el fin de caminar en comunión y servicio al pueblo de Dios.

Entre las congregaciones presentes se encontraban, los Mercedarios de la Eucaristía, Canónigos Regulares de Letrán, Franciscanos Seráficos, Orden de San Agustín, Hermanas de la Caridad Cardenal Sancha (Sanchinas) y Hijas de María Inmaculada de Guadalupe (Guadalupanas).

De igual forma, estuvieron las Hijas de Jesús, Agustinos Misioneros, Hijas de María Auxiliadora, Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, Carmelitas Descalzos, Carmelitas de la Enseñanza, Hermanas Pobres de San Francisco, Ave Marianas, Marianitas, Misioneros Franciscanos y Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, por mencionar algunos.

Este encuentro marco un paso importante en el proceso de conocer y consolidar la vida pastoral de la Diócesis Stella Maris, abriendo espacios de cercanía entre el obispo electo y los consagrados, que juntos caminarán en la misión de anunciar el Evangelio y servir al pueblo de Dios.



Ordenación episcopal e instalación

La feligresía católica se prepara con gran alegría para la Ordenación Episcopal e instalación de Monseñor Ruiz, como primer obispo de la Diócesis Stella Maris, que se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre de 2025, a las 10:00 de la mañana, en el Pabellón de Gimnasia del Parque del Este en Santo Domingo Este.



Perfil del Obispo

Manuel Antonio Ruiz de la Rosa nació el 27 de agosto de 1965 en Los Haitises, Bayaguana. Realizó sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y de teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (Spsta). Fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1993.

Ruiz es doctor en humanidades por la Universidad de Sevilla, España, y se ha destacado como docente en la Pucmm, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y como formador en el Spsta. Ha desempeñado diversos servicios en la Iglesia y la sociedad, entre ellos, enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica, cofundador de Radio María de la Altagracia Santo Domingo, director de Televida canal 41, de las emisoras Radio ABC y Vida FM.

Ha impulsado importantes iniciativas pastorales y sociales, entre ellas, Movearte (movimiento de evangelización a través del arte), el Politécnico Movearte (modelo educativo basado en el arte y la creatividad), la Posada de Belén (casa de acogida para mujeres en peligro de aborto), y Vida sobre el Ozama (proyecto de transformación comunitaria en la ribera del río Ozama).

El obispo es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), delegado de la CED ante el Consejo Económico y Social (CES), y director del proyecto Hogar Vida y Esperanza, dedicado a niños abandonados y con discapacidad.

Mientras que, el sacerdote Ruiz, reiteró que en comunión con la Iglesia en República Dominicana, la Diócesis Stella Maris

ora y se prepara para su ordenación episcopal. Agregó que bajo su guía caminará con esperanza hacia una fecunda misión evangelizadora.

Agradeció la participación de todas las congregaciones religiosas y exhortó a la comunidad diocesana a unirse en oración por la próxima ordenación episcopal.