Dioni Fernández celebra con broche de oro su 40 aniversario

Dioni Fernández cerró con broche de oro la celebración de su 40 aniversario con un concierto a casa llena en compañía de los ex integrantes de su emblemática agrupación de la música popular dominicana.

El Hard Rock Live quedó pequeño para una emocionada fanaticada que cantó y bailo cada uno de los más de 30 éxitos interpretados por sus cantantes originales Sergio Vargas, Charlie Rodríguez, Pablito Martínez, Diomedes Núñez, Kaki Vargas y Eddy Rafael, quienes representaron las principales credenciales del “El Equipo”.

En ese sentido, Dioni Fernández agradeció el cariño incondicional de todo el público que se presentó al evento que contó con la presencia de Margarita Cedeño de Fernández, vice presidenta de la República y abarrotado a su máxima capacidad.

Sergio Vargas abrió el espectáculo catalogado como el concierto del año, con el exitoso sencillo de los 80s, “Ritmo de la Noche”, luego le siguieron sus demás compañeros que cautivaron a los asistentes.

El sonido impecable de su espectacular orquesta estuvo nuevamente presente en compañía de bailarines en una propuesta organizada por empresario artístico Alberto Cruz (Piricho), bajo la producción de Eriko Zapata.

El Guardia del Arsenal, Cuando Me Tocas, Me Estremeces, Recomencemos, Volviéndome Tu, Yo Amo, Por Retenerte, No Se Murió El Amor, Pasa La Vida, Pum Pum, La Lloré, Loco Loco, La Fiesta, Me Alejé Llorando, entre otros grandes éxitos que incluyo el súper clásico “Los Diseñadores”, durante una velada que culminó a las 3:30 de la madrugada.

Fue proyectada una pantalla donde los protagonistas de la agrupación narraban la historia de la icónica banda merenguera.

Sandy Reyes, Carlos David, Reynold Sosa, Orbis García, entre otros cantantes, pertenecieron a la orquesta del maestro Dioni Fernández.