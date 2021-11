Dionis Sánchez frontera con Haití: «Tenemos alrededor de 100 militares»

El senador por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, aseguró hoy que en esa demarcación la frontera con Haití a penas cuenta con no más de 100 militares para la vigilancia de la misma.

“En lo que respecta a Pedernales, reitero, no hay tal control, no se ha enviado un solo agente adicional a lo que existían que son alrededor de 100 militares que tenemos en la provincia”, indicó el senador.

“Hay puestos que para salir el que está ahí tiene que dejar un haitiano en el puesto, esa es la verdad, tiene que dejar un haitiano para poder hacer algo que se le haya presentado”, denunció Sánchez.

Al ser entrevistado en el programa de televisión Telematutino 11, Dionis Sánchez, recomendó al presidente Luis Abinader, desplegar las fuerzas militares dominicana en toda la frontera del país con Haití.

“No hay otra razón mas importante para el ejercito dominicano que estar apostado en la frontera, 60%, 70% del ejercito dominicano debería estar apostado en la frontera. Yo creo que realmente el ejercito debería estar apostado en gran medida en la zona fronteriza”, puntualizó el legislador.

Desmiente al gobierno

Sánchez, desmintió que el gobierno dominicano desplegara más de 12 mil agentes militares como habría anunciado hace algunas semanas como parte de las acciones para resguardar la frontera con Haití.

“No hay tal blindaje. Cuando pregunte que pasaba que en Pedernales no habían mandando ni un solo agente a lo que han dicho que mandaron los 12mil, la repuesta que me dieron fue que ellos se fueron a los puntos vulnerables, y para mis todos los puntos son vulnerables, pero además si tu sobreproteges un punto y deja otro estas mandando a que se por ahí la entrada”, dijo el también miembro del partido Fuerza del Pueblo.

“Yo hice la denuncia hace más de una semana y nadie me ha contradicho de que estoy hablando mentiras, no fueron a Pedernales ni aún después de haberlo denunciado llevaron militares. Entonces, lo que tengo entendido es que no es verdad que han apostado esa cantidad de militares y lo primero debe ser el control fronterizo”

Comunidad internacional

Respecto al papel que debe jugar la comunidad internacional frente a la crisis que afecta a la República de Haití, el sanador señaló que la misma apuesta a que sea la República Dominicana quien asuma la situación.

“La comunidad internacional esta apostando a que República Dominicana resuelva ese tema, y a lo que ellos están jugando es a que colapsen los dos países. Ya Haití se puede decir que es un estado fallido”, dijo.

“Están apostando a que este país también caiga en un estado fallido, porque no podemos, y es un error de la comunidad internacional no plantearse una solución para Haití”.