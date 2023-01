Dionis Sánchez señala puerto Pedernales no inicia por falta de “permisos ambientales”

El senador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, señaló hoy que las respuestas que ha obtenido sobre porque no se habrían iniciado los trabajos de construcción del Puerto de Cabo Rojo es debido a la falta de “permisos ambientales”.

“No sé qué tiempo durará la obra, yo estuve cuando el presidente dio el primer picazo allá en Pedernales y dijo que en diciembre de este año se recibirían los primeros cruceros. Sin embargo, en mi labor de fiscalización he estado preguntando por qué esta obra no ha iniciado y me dieron una respuesta que me dejó un poquito desconcertado, me dijeron que por permisos ambientales”, dijo.

Al participar en el espacio “HOY Mismo”, el congresista detalló que el presidente Luis Abinader acudió a la provincia del sur profundo a dar un primer picazo sin haber tenido los “permisos correspondientes”.

“Es decir el presidente fue allá, dio el primer picazo, hizo la promesa, y no sé tenían los permisos correspondientes”, refirió Sánchez.

En ese mismo orden, al tiempo de destacar su rol en beneficio de esa demarcación del país, reiteró su respaldo a las iniciativas tomadas por la actual gestión que contribuyan al desarrollo de la provincia Pedernales.

Senador por Pedernales, Dionis Sánchez (fuente externa).

“(…) Por eso nosotros hemos estado apoyando las iniciativas que este presidente de la República ha planteado, tenemos la esperanza de que se construya el puerto, el aeropuerto, de que inicien las obras hidrosanitarias y de que se construyan los hoteles que se han planteado y estamos presto para enfrentar a aquellos que pretendan ser francotiradores sin conocer la realidad que se vive”, puntualizó el alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo.

Se recuerda que a mediados del pasado año el presidente Abinader acudió a Pedernales para dar inicio a la construcción de un puerto para recibir cruceros y que deberá estar en operación para diciembre del presente año 2023.