¡Dios se perfecciona en mi lavaplatos!

Me costó más de 50 años entender a mi compañero Hernán Cárdenas cuando delante de él yo dije que la culpa de la desgracia del mundo la tenía el pecado original. Algo mayor que yo, como era bastante frecuente entre mis compañeros de carrera en Chile, gente que se inició en o se graduó en otra carrera, y que entendió, como también yo, que su vocación fórmulas, ecuaciones o numeritos en un aula universitaria; queríamos sinceramente entender estos desastres de la conducta humana, en los hogares, en la sociedad y en el estado. Estas atrocidades nuestras de cada día.

“Bendito sea el pecado original”, me respondió enfático Hernán, “…porque nos permite ser hombres”. A lo que apenas ahora puedo agregar: … y porque nos permite ser parte del plan de Dios.

Nunca pensé, sin embargo, que esta lucha de “ser hombre” estaría dándome tanto qué hacer aún en mis ochenta.

Hace unos diez años, en obediencia a Dios me atrevía a ofrecerle un pequeño sacrificio; algo que siempre me desagradó desde niño, por haber crecido en un hogar donde había muchas manos para hacerlo: lavar platos sucios.

Ya mayor empecé a hacerlo cada vez que había la necesidad, siempre en actitud de protesta y como humillación.

Pero hace unos años decidí presentárselo a Dios, como una especie de ofrenda. Y con el devenir me he hecho un experto lavaplatos, y mejor aún, también disfruto un momento de silente oración; porque, cosa curiosa, todos en casa me permiten hacerlo, sin interrupción, en una cuasi perfecta soledad en la que siento que Dios me anima y me acompaña de alguna manera; y es como si yo creciera y Dios se hiciera cada vez más cercano y amoroso.

Más recientemente, Pablo me dio la clave: “Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad”.

Fue la respuesta de Dios a su encarecida petición de que lo librara de un mal que lo solía agobiar. Lo cual acaso fue lo que entonces quiso decirme Hernán, y ahora me aclara perfectamente Pablo de Tarso (2 Corintios 12:19).

Me alegro tanto de entenderlo porque como he explicado anteriormente, esa frase divina es la más clara expresión que haya escuchado sobre el significado de la dialéctica, manoseada por sabios de diferentes épocas, sin que entendiesen que es “el poder de Dios” lo que se perfecciona en esa lucha: Todo, el universo y cuanto existe.

Y es lo que vemos sin entender cada día en los azarosos desastres de nuestra política, en la diaria delincuencia de los grandes, y de los medianos y los pequeños.

Y en todo lo que nos aparece absurdo en nuestra diaria existencia, tanto como el pecado original que hasta ahora no entendía ni perdonaba a Dios ni a mis prójimos, ni a mí mismo, como destacaron Freud y otros.

Por ello, no pienso dejar de lavar platos cuando encuentro la oportunidad. Siento que en este pequeño sacrificio, el poder de Dios se perfecciona. Y en todo acto de obediencia.