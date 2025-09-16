¡Llorando! Diputada Llaniris Espinal condena crimen contra barbero en Santiago

  • Hoy
¡Llorando! Diputada Llaniris Espinal condena crimen contra barbero en Santiago

La diputada de Santiago, Llaniris Espinal, denunció este martes el “vil asesinato de José Vladimir Valerio Estévez”, mejor conocido como Vladi, uno de los cinco jóvenes muertos en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en La Barranquita, Santiago de los Caballeros.

“Era un joven emprendedor, deportista de la demarcación a la que represento. Un joven que tuve la oportunidad de apoyarlo en el sector deporte, de compartir de cerca y conocer sus valores”.

 Recordó cuando “Vladi inició su peluquería, como sus amigos Sam, Jonathan e Enrique, muchachos que lo acompañaban desde que salió del colegio, guardaban horas para que no le pasara nada en su peluquería. Jonathan en la mañana, San en la tarde”.

Reveló que el hoy occiso creía en el Estado dominicano, un estado de derecho que le arrancó la vida.

Expresó además que es una tragedia para la familia y para la sociedad, ya que un Estado de derecho, como el que disfruta este país, no puede permitir que la policía, haga intercambios de disparos, sin justificación alguna.

“No hay razón para que la Policía se convierta en una maquinaria para asesinar ciudadanos en cuestionado intercambio de disparos.  Incluso si alguien cometiera un delito, actuar de esta manera, desconoce los tribunales, este congreso y un estado de derecho”, puntualizó.

Pidió que se haga justicia para la familia de este joven, a quien tuvo la oportunidad de conocer de manera personal.

Lee más: Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías

“Blady había tomado un préstamo para avanzar en su negocio. ¿Cuántas ilusiones tenía Blady? ¿Y cómo de repente le arrancan la vida?”, cuestionó.

“Nosotros queremos justicia por todos los jóvenes que han caído inocentemente en nuestro país, no está aprobada la pena de muerte, recientemente modificamos un código penal y eso no es lo que dice”, añadió.

images

Lee más: El informe del Inacif sobre muerte de un barbero en Santiago

El mensaje al presidente

Espinal teme que estos actos injustificados continúen pasando en el país.

“Hoy llegan a una peluquería, pero mañana van a llegar a un salón, a un negocio, a nuestra propia casa, y serán nuestros hijos o seremos uno de nosotros. así no se reforma una Policía señor presidente porque ellos siguen obedeciendo a los mismos jefes que solo quedan las órdenes en este país”, señaló.

Resaltó que “en menos de 15 días han asesinado 7 jóvenes así no avanzamos, así no se promueve la seguridad, es una seguridad preventiva la que queremos en nuestro país”.

El silencio no es una opción

La diputada se negó hacer un minuto de silencio en la sala, y motivó a otros a no quedarse callado ante cualquier injusticia.

“Yo no quiero un minuto de silencio, Quiero que este pueblo levante la voz, porque lo que le pasó a la familia Valerio Estévez pudo pasarnos a cualquiera de nosotros”, concluyó.

Reiterió que la muerte de Vladi no quede impune, ni la de otros jóvenes que han caído en nuestra demarcación bueno o malo.

1 56

También leer: El informe del Inacif sobre muerte de un barbero en Santiago

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Llorando! Diputada Llaniris Espinal condena crimen contra barbero en Santiago
¡Llorando! Diputada Llaniris Espinal condena crimen contra barbero en Santiago
16 septiembre, 2025
Vilma Hortensia Morillo Vásquez, nueva diputada por La Vega; Completa vacante dejada por Agustín Burgos
Vilma Hortensia Morillo Vásquez, nueva diputada por La Vega; Completa vacante dejada por Agustín Burgos
16 septiembre, 2025
Selinée Méndez presenta Rendición de Cuentas, informe de gestión periodo Legislativo 2024-2025
Selinée Méndez presenta Rendición de Cuentas, informe de gestión periodo Legislativo 2024-2025
18 agosto, 2025
Diputada solicita al presidente Luis Abinader atender demandas de desarrollo en Maricao, La Victoria
Diputada solicita al presidente Luis Abinader atender demandas de desarrollo en Maricao, La Victoria
6 agosto, 2025
Diputada devela penurias pacientes medicinas alto costo
Diputada devela penurias pacientes medicinas alto costo
5 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Violación y reinserción

Violación y reinserción

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

¿Para qué sirve el CNSS?

¿Para qué sirve el CNSS?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo