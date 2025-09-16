La diputada de Santiago, Llaniris Espinal, denunció este martes el “vil asesinato de José Vladimir Valerio Estévez”, mejor conocido como Vladi, uno de los cinco jóvenes muertos en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en La Barranquita, Santiago de los Caballeros.

“Era un joven emprendedor, deportista de la demarcación a la que represento. Un joven que tuve la oportunidad de apoyarlo en el sector deporte, de compartir de cerca y conocer sus valores”.

Recordó cuando “Vladi inició su peluquería, como sus amigos Sam, Jonathan e Enrique, muchachos que lo acompañaban desde que salió del colegio, guardaban horas para que no le pasara nada en su peluquería. Jonathan en la mañana, San en la tarde”.

Reveló que el hoy occiso creía en el Estado dominicano, un estado de derecho que le arrancó la vida.

Expresó además que es una tragedia para la familia y para la sociedad, ya que un Estado de derecho, como el que disfruta este país, no puede permitir que la policía, haga intercambios de disparos, sin justificación alguna.

“No hay razón para que la Policía se convierta en una maquinaria para asesinar ciudadanos en cuestionado intercambio de disparos. Incluso si alguien cometiera un delito, actuar de esta manera, desconoce los tribunales, este congreso y un estado de derecho”, puntualizó.

Pidió que se haga justicia para la familia de este joven, a quien tuvo la oportunidad de conocer de manera personal.

“Blady había tomado un préstamo para avanzar en su negocio. ¿Cuántas ilusiones tenía Blady? ¿Y cómo de repente le arrancan la vida?”, cuestionó.

“Nosotros queremos justicia por todos los jóvenes que han caído inocentemente en nuestro país, no está aprobada la pena de muerte, recientemente modificamos un código penal y eso no es lo que dice”, añadió.

El mensaje al presidente

Espinal teme que estos actos injustificados continúen pasando en el país.

“Hoy llegan a una peluquería, pero mañana van a llegar a un salón, a un negocio, a nuestra propia casa, y serán nuestros hijos o seremos uno de nosotros. así no se reforma una Policía señor presidente porque ellos siguen obedeciendo a los mismos jefes que solo quedan las órdenes en este país”, señaló.

Resaltó que “en menos de 15 días han asesinado 7 jóvenes así no avanzamos, así no se promueve la seguridad, es una seguridad preventiva la que queremos en nuestro país”.

El silencio no es una opción

La diputada se negó hacer un minuto de silencio en la sala, y motivó a otros a no quedarse callado ante cualquier injusticia.

“Yo no quiero un minuto de silencio, Quiero que este pueblo levante la voz, porque lo que le pasó a la familia Valerio Estévez pudo pasarnos a cualquiera de nosotros”, concluyó.

Reiterió que la muerte de Vladi no quede impune, ni la de otros jóvenes que han caído en nuestra demarcación bueno o malo.

