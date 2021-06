Diputada de La Vega defiende su patrimonio: «No me avergüenzo ni me avergonzaré»

La diputada por La Vega, Ada María Pilarte, quien está señalada por el Ministerio Público de pertenecer a una red internacional de narcotráfico, se defendió hoy ante las acusaciones del órgano persecutor.

“En vez de estar empleando su inteligencia en casos que de verdad lo ameriten, lo emplean en casos para dañarle la moral a una familia que hoy es la mí”, dijo la congresista por el Partido Revolucionario Moderno, quien además precisó que sus ingresos de deben a negocios legales.

María Pilarte es señalada en el expediente instrumentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio, “Miky Lòpez” y sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte y José Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL como parte de un entramado para lavar activos y mover sustancias ilícitas.

“Si me acusan de un dinero que yo tengo en mi cuenta es dinero legal (…) no me avergüenzo ni me avergonzaré, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, dijo Pilarte.

La legisladora asegura que desde que inició “el cambio” de Gobierno está sufriendo una persecución política.

La acusación del Ministerio Público contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales.

Según el expediente, la supuesta red de narcotráfico movió más de 111 mil pastillas de éxtasis hacia Estados Unidos, además de representar en la actualidad una de las organizaciones de lavado más destacadas en el país.