Diputada devela penurias pacientes medicinas alto costo

La diputada por la provincia Santo Domingo Ycelmary Brito O’Neal (Juliana) alzó su voz de alarma ante el pleno de la Cámara de Diputados, por las dificultades de las personas con enfermedades terminales para obtener los medicamentos de alto costo.

Con voz que retumbó en el hemiciclo, la legisladora deploró que mientras son gastados 18 millones de pesos en chacabanas para una fiesta, cientos de personas mueren en espera de sus medicamentos, porque no están disponible en Salud Pública o los colocan en una lista de espera, sin fecha.

Señaló que en lo que va de gestión de Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, por la dirección de Medicamento de Alto Costo han desfilado cuatro directores, por lo que algo huele mal en ese lugar.

Afirmó que cada vez que cambian un incumbente, los pacientes pagan las consecuencias, a pesar de los RD$7,304 millones destinado para esos fines.

Sostuvo que el actual director mostró maravillas en esa entidad, pero cuando se trasladó al Instituto Nacional del Cáncer (Incart) se encontró una situación deplorable, con pacientes al grito por retraso en la entrega de los medicamentos, pero, peor aún, no están incluyendo a nuevos pacientes en el programa.

“Todavía más grave, en el centro solicitan a los pacientes que les digan a los médicos que les cambien los medicamentos por biosimilares o genéricos, lo que no puede ocurrir, ya que se trata de un asunto muy delicado”, precisó.

Manifestó que la situación no para ahí, “ya que te colocan en una lista de espera externa, que ni siquiera ponen fecha a los pacientes, por lo que no saben cuándo tienen que volver”.

“Todavía en el país no tenemos un registro de tumores, estadísticas de cáncer. Yo vine a hablar aquí hoy, por los que no pueden y por muchos diputados que están aquí, que tampoco pueden hablar y ellos saben por qué no pueden quejarse”, afirmó.