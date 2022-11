Diputada Fior Daliza Peguero anuncia su renuncia del PRD

La diputada por San Pedro de Macorís, Fior Daliza Peguero (Hillary), anunció este marte que abandona el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y se declaró independiente.

La legisladora afirmó que en su momento dará a conocer a cuál partido se irá, y precisó que se trata de una organización que le permitirá crecer en su carrera política.

“No me retiro de mi carrera política. Voy al partido que no solo me abra las puertas sino que me dé una oportunidad de crecimiento. Al que entienda que las mujeres tenemos que aportar. Al partido, que dentro de su política tenga como prioridad a la provincia San Pedro de Macorís. A ese (partido) iré en su momento”, manifestó.

Daliza Peguero dio a conocer la información durante la sesión ordinaria que se desarrolla en la Cámara Baja, y agradeció a Miguel Vargas Maldonado​ por la oportunidad de representar a su comunidad.

La funcionaria sostiene seguirá sirviendo al país y honrará el compromiso con su provincia San Pedro de Macorís.