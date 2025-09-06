Diputada Fiordaliza Estévez da su versión sobre el incidente con agentes del Cusep en Puerto Plata

La diputada perremeísta, Fiordaliza Estévez, publicó su versión sobre el incidente de este sábado en el que estuvo involucrada con agentes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en Altamira, Puerto Plata.

La honorable aseguró que los efectivos del anillo de seguridad del presidente Luis Abinader le impidieron el acceso para participar al corte de cinta del mandatario por la inauguración de varias obras en dicho municipio.

«El militar, un teniente, hala a una militar hembra para donde mí y ella me brinca encima y me hace estas laceraciones que tengo aquí (del lado derecho) en mi pecho», aseveró la legisladora.

«Yo no sabía que este tipo de conflicto se podía armar en una obra del honorable señor presidente, que ha venido a dar lo mejor de él (en Puerto Plata) con muchas obras», añadió la dama

La perremeísta lamentó el hecho. «De verdad espero que no le pase a ningún legislador que anda atrás de resolver las necesidades de su jurisdicción», concluyó.

Respecto al incidete, que quedó registrado en varios videos, se vio cómo la diputafa encaró a los agenes, aparentemente en un intento de ingresar a una zona restringida del evento.

La discusión escaló hasta convertirse en un intercambio de manotazos de ambas partes.

Hasta el momento, el Cusep no se ha manifestado sobre el particular.