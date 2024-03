Diputada María Fernández presenta renuncia “irrevocable” del PLD

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Monseñor Nouel, María Mercedes Fernández, anunció su renuncia a esa organización política.

La legisladora que era además miembro del Comité Central y encargada del Comité de Finanzas de la provincia, no especificó razones de la renuncia limitándose a escribir en una carta dirigida a Danilo Medina, presidente del PLD, que tomó la decisión tras consulta con sus compañeros y colaboradores.

“Distinguido señor presidente, luego de extenderte un cordial saludo quiero expresarte mis más sinceros agradecimientos a usted y toda la militancia peledeísta por darme la oportunidad de representarles por tres periodos consecutivos como Diputada ante el Congreso de la República Dominicana por la provincia Monseñor Nouel, función que desempeñamos con alto honor en beneficio del desarrollo y bienestar de todos los dominicanos y en especial a favor de los munícipes de la Provincia Monseñor Nouel”, empieza diciendo la misiva.

Señala que con mucho pesar, luego de varias reuniones, consultas y conversaciones con compañeros, amigos, simpatizantes y altos dirigentes del PLD en la Ciudad de Santo Domingo, a partir de este momento toma la firme decisión de presentar su renuncia irrevocable del partido.

“Me voy convencida de que puedo seguir aportando a mi país y mi provincia desde cualquier espacio público o privado, como lo he venido haciendo en área profesional de la salud y a través de mis

40 años en el ejercicio y activismo político. En mi corazón solo alberga agradecimiento de un partido que en su momento me abrió las puertas, y de un pueblo que; bajo cualquier circunstancia, siempre me ha brindado su apoyado incondicional, pues nuestra hoja de servicios está ahí a la vista de todos, y es imborrable”, afirmó.

La carta está fechada del 29 de febrero.