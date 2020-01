Diputadas de Fuerza del Pueblo: es impostergable combatir violencia contra la mujer

Las diputadas de Fuerza del Pueblo llamaron hoy a un alto a la violencia contra la mujer, al considerar como alarmantes las estadísticas que aseguran “denigran, discriminan, atropellan de forma aberrante la dignidad y el respeto a la vida”.

Al leer un documento Johanny Guzmán, secretaria del bloque de FP, expresó en nombre de las diputadas, que la violencia de género e intrafamiliar, sigue sumergiendo cada día a la República Dominicana en un abismo de llanto, luto y orfandad.

”Los casos de violencia hacia la mujer que a diario son relatados en las noticias, nos mueven a hacer un llamado a todos los sectores de acción social a nivel nacional para que asuman el compromiso de buscar alternativas que nos lleven a erradicar este símbolo de salvajismo en contra del ser que proporciona y protege la vida”, señaló Guzmán.

Consideran que es imposible combatir eficazmente la violencia contra la mujer, sin el fomento de nuevos valores, actitudes y comportamiento que transformen el accionar y lleven a promover una cultura de paz, igualdad y equidad entre hombres y mujeres, sobre todo el respeto de los derechos humanos “que les competen tanto a ellos como a ellas”.

“Una sociedad sin violencia hacia la mujer sí es posible por eso valoramos los planteamientos del doctor Leonel Fernández, presidente de nuestra organización política, la Fuerza del Pueblo, cuyas iniciativas nos comprometen como legisladoras y entes activas en la construcción de una nación digna para las mujeres, y a trabajar de manera incansable hasta ver convertido en realidad el programa de inserción laboral y capacitación técnica para victimas”, apuntó.

Asimismo, señaló que acompañarán en las propuestas de articulación de un sistema de detección temprana de agresión que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud, el establecimiento de un observatorio nacional de violencia basada en género, así como la promoción de una reforma curricular que redefina las relaciones entre hombre y mujer en el marco de la tolerancia y la paz.

Señaló que además, se hace necesario fortalecer los programas de sensibilización a la ciudadanía, redireccionando la publicidad gubernamental hacia promociones de sana convivencia y que dichas pautas en los medios nacionales sean de manera permanente.

También, agregaron que urge exigir que se cumplan las órdenes de protección con monitoreo sistemático, haciendo uso de la tecnología para un seguimiento efectivo.

“La violencia hacia la mujer e intrafamiliar tiene múltiples causas por lo que su abordaje debe ser multidisciplinario para analizar situaciones de riesgo y las medidas de intervención”, señaló.

Dicen es impostergable aprobación del Código Penal

Dijo, en nombre de las legisladoras de FP, que es impostergable la aprobación del Código Penal, la aprobación de la ley contra la violencia hacia la mujer e intrafamiliar, para garantizar seguridad jurídica con normativas que provean confianza.

Manifestó que se hace inminente la aplicación de programas de asistencia social para familias víctimas de violencia, basada en género y que esto vaya más allá que simple publicidad en tiempos de crisis y que el respaldo a estas familias sea constante hasta ver sus miembros reestructurados a nivel emocional.

“Nos urge una defensoría pública que brinde asistencia profesional gratuita a mujeres de escasos recursos que necesiten defenderse en los tribunales”, apuntó.

Señaló que como ciudadanos “debemos replantearnos la forma en que hemos sido educados y mostrar respeto a la vida, valorarla como un regalo de Dios, por lo que nada ni nadie tiene derecho a quitarla”.

Abogan porque una vida libre de violencia, de dignidad y de respeto se hagan costumbre, así como también que la inclusión sea un compromiso del sector político y social.

“La Fuerza Del Pueblo está comprometida a proporcionar un nuevo modelo público que vaya contra los silencios y omisiones, un mayor presupuesto para las políticas públicas, fortalecimiento institucional y estructural declarando como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación”, precisó Guzmán en nombre de las diputadas de FP.

Señaló que es un compromiso de todos para que no haya más huérfanos desprotegidos, no más familias destrozadas, no más suicidios y homicidios.

“Un compromiso por la familia, la Fuerza del Pueblo unida contra la violencia”, puntualizó finalmente.