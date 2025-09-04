Diputado afirma que parientes abusaron de confianza Medina

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y vocero de la bancada de diputados de esta organización, Gustavo Sánchez, considera que Maxy Gerardo Montilla Sierra y otros imputados de corrupción del pasado Gobierno “abusaron” de la confianza del presidente Danilo Medina, por lo que deben pagar las consecuencias.

Sánchez saluda que la justicia dominicana haga su trabajo, ya que la corrupción acecha a todos los gobiernos, incluyendo al actual que encabeza el presidente Luis Abinader, del que asegura algunos funcionarios irían a la cárcel una vez fuera del poder.

El cuñado del expresidente Danilo Medina, investigado en el mismo caso de corrupción que resultó en la condena a siete años de Alexis Medina, hermano del exmandatario, acordó con el Ministerio Público el decomiso de 2,000,000 millones de pesos en efectivo a favor del Estado y otros 1,082,717,999 millones de pesos, para el pago de indemnizaciones y por la expropiación de un terreno.

En total, el acuerdo abarca la suma de 3,082,717,999 millones de pesos.

Gustavo Sánchez manifestó que la lucha contra la corrupción no debe tener ningún tipo de tolerancia, y que los inculpados no son dirigentes del PLD, sino personas cercanas al presidente de la organización, Danilo Medina, por lo que sobre esa base traficaron con su influencia.

El dirigente de la organización que salió del poder en 2020, afirma que si en el caso del cuñado del expresidente Medina hay responsabilidad penal que pague por ella.

Dijo que lo plantea pese a que es amigo de Montilla.