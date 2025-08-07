Diputado al Parlacen Whenshy Wilkerson hace novedosa propuesta a la Policía

Santo Domingo.- A propósito de la detención del periodista del periódico El Nuevo Diario Edward Ramírez, la cual fue corroborada por la institución policial, el diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Whenshy Wilkerson propuso la creación de un canal de WhatsApp dónde la población pueda enterarse de sobre las detenciones realizadas minuto a minuto.

«Procedimos a proponerles que mediante una aplicación online todos los destacamentos de la Policía Nacional a la hora de detener a una persona inmediatamente le comuniquen a su departamento de prensa vía WhatsApp y que este a su vez lo ponga en una web donde la ciudadanía pueda acceder directamente», explicó Wilkerson.

Agregó que en su propuesta fue socializada con el Departamento de Prensa de la Policía Nacional, en el entendido de que puede evitarse cualquier escándalo innecesario, infortunios y darle fin a los encierros ilegales que pudieran manchar la imagen de la Policía Nacional, además de que dará un respiro a los familiares que desconozcan el paradero de algún ser querido que se encuentre detenido.

El representante del Parlacen dijo también que así la ciudadanía podrá saber en qué destacamento o demarcación se encuentra su familiar, en caso de que la policía lo tenga detenido.

Wilkerson detalló que la plataforma también estará el nombre, el apellido, la edad, número de cédula, las pertenencias que fueron incautadas al momento de su detención, entre otros datos importantes.

«Esto podría servir a la Policía Nacional hasta como una estadística de registros de detenidos a nivel nacional, pero también para transparentar cualquier detención que se produzca», explicó el diputado Wilkerson.