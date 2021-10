Diputado asegura no es violación sexual la relación no consentida en el matrimonio

El diputado Eugenio Cedeño aseguró hoy que no es violación sexual los actos con ribetes de violencia que pudieran darse dentro de una relación matrimonial, en la que implícitamente está establecido las relaciones sexuales entre parejas.

«Se ha querido mal llamar una violación entre pareja. Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan, la primera motivación para casarse, está implícitamente establecido el tema de las relaciones sexuales», enfatizó el legislador.

Y agregó: «Hemos propuesto una condena que se castigue igual que la violación; pero no me van a decir a mí que van a castigar a una persona porque se quite el condón con la esposa, a 20 años de prisión».

El representante de La Romana dijo que «nadie se casa para poner una fábrica de ropa, nadie se casa para poner un negocio», sino que por el contrario, las personas contraen matrimonio para vivir en pareja, y el consentimiento sexual está previamente establecido en ese acto.

Indicó que lo que ocurra de ahí en adelante en una relación de pareja se le puede llamar violencia de género, maltrato físico, «pero no me le llamen violación» sexual porque la misma se da, según dice, cuando los involucrados no tienen ningún tipo de relación.

