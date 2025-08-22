Diputado calificó de muy productiva legislatura

Diputado calificó de muy productiva legislatura

Miguel Arredondo.


El diputado Miguel Arredondo dijo que la Cámara de Diputados terminó una legislatura muy productiva para el país y que se siente satisfecho de haber sometido 49 proyectos que van en beneficio de la provincia San Pedro de Macorís.

Entre esos proyectos que fueron depositados en la Cámara Baja para el beneficio de San Pedro de Macorís citó: la creación de una escuela para niños con autismo, un seguro médico que sea acumulativo, creación de una unidad de quemados, creación de una oficina de medicamentos alto costo, unidad de crisis en el hospital regional Antonio Musa, reconstrucción de la oficina regional de S alud Pública y desayuno para los atletas de San Pedro de Macorís.

En ese mismo orden, la ampliación del malecón hasta la Autovía del Este en el Soco, creación de un puerto pesquero, acondicionamiento de los centros deportivos, creación del museo de la caña, creación de una ruta acuática en los ríos Higuamo y Soco, una ruta de transporte marítimo, construcción de un juzgado de paz en el municipio Guayacanes y la remodelación del mercado municipal.

De igual manera, la declaración de utilidad pública del barrio México, creación de una oficina del Intran, cobertura de seguro médico para los psicólogos de San Pedro de Macorís y que se condene a las personas que agredan a los médicos y trabajadores de los hospitales, así como la ampliación de las carreteras que comunican esta ciudad con los municipios Quisqueya y Ramón Santana.

