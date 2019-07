Diputado cree se respetará acuerdo lo lleva a la Cámara

El diputado Demóstenes Martínez, de la corriente del precandidato presidencial Leonel Fernández, dijo que no tiene preocupación porque no se vaya a cumplir el acuerdo que establece que ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto, como pactaron Fernández y el presidente Danilo Medina en el año 2015.

El tema se debate al concluir este viernes, 26 de julio, la primera legislatura ordinaria del 2019. La segunda legislatura inicia el próximo 16 de agosto. Martínez indicó que todos los demás acuerdos del 2015 se han cumplido, por lo que no descarta que se cumpla el que llevaría al órgano legislativo, luego de que el pacto se cumplió, primero con la presidencia de la diputado Lucía Medina, hermana del presidente Medina; con Abel Martínez, quien estuvo por la facción de Medina; seguido de Rubén Maldonado, por la corriente de Fernández y en la actualidad, Radhamés Camacho, de la línea del presidente Medina. En tanto, el diputado Elpidio Báez expresó que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidirá dentro de dos semana la presidencia de la Cámara y favorece que se le entregue al diputado Martínez.

Expresó que así se cumplirá el ultimo punto de acuerdo que suscribieron en el 2015 Danilo Medina y Fernández.