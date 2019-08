Diputado Despradel ve irregular sesión ratificó a Camacho

El diputado por Alianza País (AlPaís) Fidelio Despradel calificó la sesión de ayer en la cámara baja, en la que fue ratificado Radhamés Camacho en la presidencia, como anómala y dijo que ‘la asamblea estuvo caracterizada por una aguda polémica, con acusaciones de traición, vendidos y otros calificativos impublicables’.

El legislador aclaró que no votó por ninguna de las planchas y que su nombre no pudo aparecer en la pizarra de votación, como le han informado personas.

“Se me ha dicho que en dicha pizarra aparecía como si yo hubiera votado y que había apoyado la plancha de la facción de Leonel Fernández dentro del hemiciclo. Aclaro a la opinión pública que yo no voté. Que si apareció así fue una manipulación de quienes manejan el equipo electrónico y quienes lo dirigen”, expresó el legislador en una comunicación.

Despradel dijo que el diputado Pedro Botello, vicevocero del Partido Reformista Social Cristiano, intentó construir una propuesta de oposición, pidiéndole 40 minutos al presidente de turno, Máximo Castro, para discutir la conformación de la plancha opositora, lo que provocó confrontación y todo tipo de epítetos y acusaciones.

Manifestó que la razón por la que no presidió la sesión para elegir al bufete directivo, como correspondía por ser el diputado de mayor edad, fue porque “llegué a la hora convenida, 9:30 de la mañana, pero la sesión había empezado a las 9:00, y ante mi supuesto retraso eligieron a Castro”.