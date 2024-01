Diputado envía carta al director de la Policía  preocupado  por “asesinatos extrajudiciales”

El diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo envió una carta pública al director de la Policía Nacional, preocupado por el alto número de muertes de jóvenes a mano del cuerpo del orden.

«Miles de Jóvenes han muerto en asesinatos extrajudiciales por parte de la Policía Nacional y la inseguridad ni la delincuencia han disminuido en el país. ¿Por qué insistir en el mismo error sin resultados?», expresa en uno de sus párrafos, la misiva enviada por el diputado del partido Frente Amplio.

El también presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados explica que la inseguridad y la delincuencia ocurren por varios factores entre estos la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, así como las adiciones.

«Por qué la inteligencia policial no investiga, arresta y evita las muertes? Porque con los asesinatos se rompe la cadena de investigación y no se llega al fondo del problema, muerto el supuesto delincuente, no se llega al que lo protege. Que en muchos casos forma parte de la institución que les persigue», asegura el congresista.

Rodríguez Restituyo explica en su comunicado que: «Si un alto funcionario anda sin placa en su vehículo, tiene perfil sospechoso y hay que actuar sin contemplaciones, al igual que cualquier otro ciudadano. Los que se roban millones de pesos, no pueden tener trato privilegiado, porque eso genera abusos y esos abusos terminan en violencia e inseguridad».

Los muertos a manos de la Policía en 2023 en los supuestos intercambios de disparos ascienden a 84, cifra que supera en 24, los 60 registrados en 2022.

