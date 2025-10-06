Diputado insta controlar obras cerca ríos y montañas



El diputado nacional por Alianza País (Alpaís) Pedro Martínez alertó al gobierno, de manera directa al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la proliferación de construcciones con fines turísticos en lugares que deberían ser preservados para proteger el agua y la agricultura.

Martínez señaló que muchos recursos naturales que están próximo a ríos, arroyos y cañadas son destruidos para construir villas y otras infraestructuras con fines turísticos.

Consideró que no tiene sentido que el Congreso apruebe declaraciones de provincias ecoturísticas en casi en todo el territorio nacional, si por otro lado, los sistemas forestales y acuíferos son destruidos.

“En numerosos territorios de montaña a orilla de ríos se vienen desarrollando, sin ningún control, villas y apartamentos colocando cemento en espacios verdes, por lo que República Dominicana tiene que ponerse en alerta ante esa situación”, expresó el legislador.

Indica que se ha pronosticado que la falta de agua provocaría guerra en el mundo, debido a que cada vez el líquido se agota y nadie puede vivir sin ese vital elemento de la naturaleza.

Señaló que con la reducción de los espacios agrícolas y del agua, República Dominicana está perdiendo bienes estratégicos de su economía y para la vida de los sus habitantes, por lo que llamó la atención de las autoridades a controlar las construcciones que destruyan esos espacios que tienen que ver con su soberanía.

Recordó que si RD pudo hacer frente a la pandemia del Covid-19, en su primera etapa, fue porque disponía de los recursos agrícolas que garantizaban la seguridad alimentaria, lo que no pudieron hacer otras naciones del mundo.