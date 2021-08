Diputado Julio Brito votó a favor del estado de emergencia por amistad con Abinader

Una amistad de muchos años con Luis Abinader provocó que el diputado Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio Brito, ignorara la línea de su partido al votar a favor de la solicitud de prórroga del estado de emergencia por 45 días más.

Así justificó el representante de Azua de Compostela su accionar en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados. La orden del PLD era que sus congresistas se retiraran del hemiciclo cuando se conozcan solicitudes par extender el estado de excepción.

Cuatro diputados, desorientados por no contar con la dirección de su vocero, Gustavo Sánchez, quien se encuentra fuera del país, votaron para que se presentara la solicitud en la sesión de ayer. Al darse cuenta del error, tres se marcharon antes de que iniciara el proceso de votación de la pieza, sin embargo Julio Brito se quedó, no le «tiraría piedras» a su amigo Luis Abinader.

«Las amistades están por encima de la situación, en cualquier momento y si Luis Abinader en este momento es presidente de la República creo que como amigo no debo de tirarle piedras y mas si son proyectos que entiendo que van a a beneficiar al país, me excusan los que no le agrade», fueron las declaraciones de Brito durante una entrevista telefónica que le concedió al programa radial el «Sol de la Mañana».

Brito dijo que lleva 36 años militando en el Partido de la Liberación Dominicana, 18 de estos siendo diputado. Se autodefinió como una persona leal, aunque destacó que «no soy títere de nadie», en referencia a la línea partidaria que ordenó a los legisladores a no votar a favor de otra extensión del estado de emergencia.

«Él (Abinader) me pidió que lo apoye y yo lo estoy apoyando en los proyectos que yo entiendo que van a beneficiar al país», reiteró.

También dijo: «Yo estoy muy grandecito, yo tengo experiencia en política y no voy a hacer títere de nadie, soy del Partido de la Liberación Dominicana, toda mi vida mi líder ha sido Danilo Medina».

Brito deberá responder ante el Comité Político del PLD este comportamiento, dijo el vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quien manifestó que es el alto estamento del partido que debe impulsar una acción correctiva contra el legislador.