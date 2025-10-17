Diputado Luis Gómez llama a oposición comparar obras de 20 años de su gestión a 5 de gobierno

El diputado Luis Gómez Benzo, le salió al frente a sectores de la oposición que hablan de que San Pedro de Macorís se está cayendo a pedazos, afirmando que se trata de declaraciones falsas, ya que por primera vez en la historia después de la danza de los millones de los años 80, esta provincia no había tenido una inversión significativa como la que tiene ahora.

Indicó que esta inversión ha impactado considerablemente en el municipio cabecera y los demás que componen la provincia, donde el gobierno ha estado ejecutando obras de importancia para cada una de esas comunidades.

Señaló que en el municipio cabecera de San Pedro de Macorís la obra cumbre ejecutada por el gobierno a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), fue la solución de la calle Salvador Reyes Valdez (Calle 20) con problemas de inundaciones por más de treinta años y que ningún gobierno se había interesado en resolver esa situación.

El congresista dijo que además, el gobierno reconstruyó el malecón que estaba en mal estado, así como una gran inversión en la reconstrucción, ampliación y equipamiento del hospital regional Antonio Musa y la intervención del hospital Jaime Oliver Pino.

Gómez Benzo, manifestó que el gobierno trabaja en la remoción de la playa de los Guayacanes, la planta de tratamiento y, se están invirtiendo más de 700 millones de pesos en el alcantarillado sanitario, en el distrito municipal El Puerto el 80 por ciento de sus calles fueron asfaltadas, se construye la carretera El Puerto Bayaguana y la construcción de una moderna funeraria municipal.

Mientras que en el municipio San José de los Llanos se ha impactado con la construcción de escuelas, terminación del Polideportivo iniciado en el gobierno de Hipólito Mejía, intervención de la iglesia católica, construcción y reconstrucción del hospital municipal, la terminación de la carretera del Cruce de Gautier hasta la comunidad Guayabal conectando con otras comunidades de la zona.

Dijo que también el gobierno ha estado trabajando en el municipio Consuelo con la ampliación del acueducto, construcción de más de 10 kilómetros de calles asfaltadas y más de 30 kilómetros de aceras y contenes, además, en el municipio Quisqueya la terminación y ampliación del acueducto que tenía más de 20 años sin funcionar, se construye el cuartel policial y un puente que enlaza varios sectores.

El diputado Gómez Benzo, consideró que producto del desarrollo que ha tenido esta provincia, existen varias empresas comerciales que operan a nivel nacional que se están instalando en San Pedro de Macorís y, que hay más de diez proyectos habitacionales en construcción y que ya están vendido en más de un 70 por ciento.

El legislador invitó a la oposición a comparar las obras que hizo su gobierno en veinte años, con cinco años de gestión del gobierno de Luis Abinader.