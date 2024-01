Diputado vinculado a Operación Falcón pide proceso justo

Héctor Darío Féliz Féliz (Pirrín), diputado de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), declaró que espera que la Procuraduría General de la República no haga “justicia mediática” en la instrumentación del proceso en su contra, ahora que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó a un nuevo juez para instrumentar su caso en jurisdicción especial.

Féliz fue señalado por el Ministerio Público, en el año 2021, por presuntamente transportar en su vehículo a un perseguido de narcotráfico en la Operación Falcón. “Esperamos que sea una justicia de derecho y pueda hacer los sometimientos, y pueda buscar si somos culpables o no, o que también, decida si no los somos”. Dijo que calla para no interrumpir la justicia.

El juez Justiniano Montero Montero fue seleccionado para preparar la fase del juicio contra Féliz Féliz y tres diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de los que a dos, el Ministerio Público imputa cargos de asociación de malhechores, lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras infracciones.

Son llamados a la justicia por la Operación Falcón: Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago, y Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo, así como Sergio (Gory) Moya de la Cruz, del Distrito Nacional, esté último, vinculado en el 2023 a la Operación Calamar, de corrupción administrativa. El juez Montero sustituye al magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien dejó la instrucción del caso por ser electo presidente del Tribunal Constitucional.