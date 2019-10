Diputados apoyan alianza con Leonel, si Abinader arriba

El diputado Amado Díaz declaró que en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) acogen la alianza con Leonel Fernández y su nuevo Partido Fuerza del Pueblo, siempre que el precandidato del PRM, Luis Abinader, sea el candidato presidencial para los comicios del 2020.

Del lado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Víctor Suárez afirma que el Partido Fuerza del Pueblo puede que tenga a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, como un “Plan B” para presentarla como la candidata presidencial en caso de que a Fernández se le imposibilite sustentar la candidatura para los comicios del próximo año.

En momento en que Cedeño divulgó en su cuenta de twitter que está en un momento de reflexión y oración, Suárez afirma que no tiene que renunciar a su cargo porque fue electa por el pueblo. En cuanto a la permanencia de Cedeño dentro del PLD, lo ve como un matrimonio que duerme en plantas diferentes.

Asimismo, entiende que si un tribunal habilita a Fernández, todos los que perdieron candidaturas en el PLD para alcaldes, senadores, vicealcaldes, regidores y directores distritales, se irían a otro partido, en este caso, con Fernández.

Condicionan acuerdo con Fernández. El diputado Díaz manifestó que siempre que la alianza la encabece el candidato presidencial de su partido, Abinader, se inscribe dentro de los que les gustaría que se haga alianza con todos los partidos del sistema. Prefiere recibir un poquito del poder y no que exista algo grande solo para la oposición.

Para el diputado perremeísta José Morel, si el objetivo es el poder con el método democrático, estima factible y conveniente pactar con cuantas fuerzas políticas puedan presentarse en el mercado electoral.

En el PRSC. El vicevocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, quien enarboló el “Pabellón de la Moral”, para oponerse a la reforma a la Constitución dominicana, expresó que la alianza con Fuerza de Pueblo y Leonel Fernández tiene que ser integral.

No concibe que la alianza se trate de un acuerdo congresual y municipal. “Es una alianza inminente que el partido reformista deberá concretizar, específicamente con Fernández”.