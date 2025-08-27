Diputados aprueban modificación al Presupuesto 2025 por RD$69,740 millones

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles el proyecto que modifica la Ley número 80-24, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2025,el cual se aumenta en un monto de sesenta y nueve mil setecientos cuarenta millones, doscientos nueve mil trece pesos dominicanos (RD$69, 740,209, 013).

La pieza legislativa pasa al Senado de la República, para seguir los trámites de lugar.

De ser refrendado por los senadores, se aprueba una nueva estimación de los ingresos del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario del año 2025, por un monto de un billón doscientos setenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos dominicanos {RD$1,277,364,731,494).

Del monto a aumentar, la mayor partida va a la Administración de la Obligaciones del Tesoro Nacional, (RD$20,000,000,000), seguido del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, (RD$17,018,621,209), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (RD$12,949,929,512), el Ministerio de Interior y Policía (RD$ 5,473,500,000), Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) (RD$3,900,000,000) y el Ministerio de la Presidencia (RD$3,000,000,000), entre otras instituciones.

El proyecto de ley fue motivado por el diputado Francisco Paulino, presidente de la Comisión Especial que estudió la pieza legislativa, quien explicó que el Gobierno visualizó 69 mil millones de pesos que pueden ser utilizados en lo que resta del ejercicio fiscal del 2025, 36 mil millones que estaban en caja de las diferentes instituciones, que el gobierno decidió utilizarlos, 23 mil millones que había autorizado el Congreso Nacional a finales del año 2024 y 10 mil millones adicionales que se buscarán en organismos crediticios.

“Estamos ante un procedimiento establecido por el Estado dominicano, a través de los diferentes gobiernos, que es que cuando llegamos a mitad de año estudiamos la ejecución del Presupuesto y lo comparamos con el ejecutado hasta esa fecha, al compararlo nos hemos dado cuenta de que ha habido modificaciones en sus ingresos y en los capítulos de gastos en las diferentes instituciones que manejan el Estado dominicano. En resumen, lo que estamos haciendo es una costumbre ya establecida por los diferentes gobiernos”, expresó Paulino.

“Un factor relevante que contribuyó al aumento del gasto en comparación con el presupuesto originalmente establecido fue la necesidad de atender las prioridades en salud y seguridad nacional. En este contexto, se planifican acciones específicas destinadas a mejorar las condiciones de los centros públicos de salud, así como a continuar con el plan integral de transformación y profesionalización en apoyo a la reforma policial. Adicionalmente, se consideran recursos adicionales en rubros prioritarios para los poderes y organismos constitucionales, entre los cuales se incluye el avance del proyecto de actualización de la cédula de identidad”, detalla el Poder Ejecutivo en la motivación del proyecto.

Entre otras cosas, la pieza legislativa autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, a realizar los traspasos de apropiaciones entre fuentes y capítulos del Gobierno Central, de los Organismos y Descentralizados no Financieros Autónomos contempladas en la Ley núm. 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado 2025, por un monto de ocho mil cuatrocientos siete millones, quinientos dieciséis mil, seiscientos setenta y tres pesos dominicanos (RD$8,407,516,673).

Además, autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, a utilizar como fuentes financieras la disponibilidad del periodo fiscal 2024, veintitrés mil ciento doce millones de pesos dominicanos {RD$23, 112,360,000) , del presente ejercicio fiscal.

Los diputados aprobaron, también, un grupo de resoluciones internas en el que los parlamentarios solicitan la construcción y remodelación de obras civiles en sus demarcaciones.

Previo al inicio de los trabajos legislativos, el pleno rindió un minuto de silencio a la memoria de la señora Liselia Zuleta de Mil, docente y directora del colegio Pininos, de San Pedro de Macorís.

Al cerrar la sesión, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para el próximo martes 2 de septiembre.