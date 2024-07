Diputados denuncian presiones externas y falta de voluntad política para aprobar Código Penal

Miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para estudiar el proyecto de reforma al Código Penal, denunciaron este jueves presiones externas y falta de voluntad política para aprobar la controvertida pieza en la actual legislatura, que concluye en una semana.

«Yo no voy a mentir. No hay código. Nos quedamos con el mismo que está, eso es lo que yo veo. Ahora, que me demuestren lo contrario con hechos, porque yo no le cojo corte a nadie que me diga que no diga esto», manifestó Rafaela “Lila” Alburquerque, legisladora de San Pedro de Macorís.

«Lo que está en contra del Código Penal es la falta de voluntad política. No existe voluntad política para un nuevo código, y es lamentable decir que si el código no se aprueba en esta legislatura, no hubo voluntad», agregó la diputada Fiol Daliza Peguero.

Peguero añadió que la introducción de esta normativa «solo fue un circo más de este Congreso», al cual ella se niego, «porque nosotros conocemos el código, lo hemos estudiado, y debe estar listo para ser llevado al hemiciclo para que se determine si se aprueba o no».

En tanto que el diputado de Santo Domingo Este por el PLD, Luis Henríquez, dijo que no siente la misma prisa en la Cámara Baja para aprobar el proyecto de ley, como lo hicieron los senadores.

«Con esa prisa que expresaron los senadores del PRM, no se siente que se esté expresando en el día de hoy…»

Se espera que en la sesión de la Cámara de Diputados de hoy jueves, se apruebe el Código Penal en segunda lectura.

Entre las tres propuestas de enmienda al Código Penal está la aprobada en segunda lectura por el Senado y en primera lectura por los diputados, la cual sustenta el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao. Se trata del proyecto que tiene más de 25 años en el Congreso Nacional y que ha tenido varias modificaciones.

La segunda propuesta de reforma penal la representan los diputados Sadoky Duarte y Rafaela (Lila) Alburquerque. El tercer proyecto de Código Penal lo depositaron los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez, siendo esta la única que plantea la despenalización del aborto por las tres causales.

