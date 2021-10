Diputados hablan sin «pelos en la lengua» sobre sus exoneraciones

Justificación de sus exoneraciones, ataque a funcionarios, a los industriales, la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y hasta la prensa, fue parte de lo que se habló en el diálogo de los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados en torno a la aprobación de un préstamo para financiar el programa de transformación digital el pasado 4 de octubre de este año.

Algunos congresistas se refirieron sobre la eliminación de las exoneraciones, y alegaron que de ser derogada la ley que le permite la importación de vehículos, como parte de sus beneficios laborales, entonces deberían aumentarse sus sueldos.

Eduardo Estrella cree en modificación de ley de exoneraciones a congresistas

Una de las revelaciones que saltó durante el encuentro, donde no hubo periodistas, fue que hay funcionarios que devengan hasta 17 salarios.

“Siempre se ataca como cuerpo o a nivel personal al legislador: el barrilito, exoneraciones, salarios, viáticos, pagos de comisiones. Una parte de la población no está de acuerdo con ese tipo de beneficios marginales y sueldos. Me pregunto si otros, que no tienen que pasar lo que pasa un legislador, y hay funcionarios del Estado que perciben cinco salarios al año… les puedo mencionar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos”, afirmó el diputado por Puerto Plata, Félix Castillo Rodríguez.

Además de la prensa y empresarios, también los congresistas mencionaron a los médicos respecto a la disminución de sus sueldos.

El diputado por Hato Mayor, Saury Mota Ramírez, preguntó sobre algún sector que se haya reunido para disminuir sus ganancias.

“¿Se imaginan una reunión de los médicos planificando disminuirse el sueldo? Yo quiero que alguien me diga a mí un sector que se reúna para planificar disminuir el sueldo, no nos engañemos entre nosotros mismos, como si hubiera periodistas (…)”, precisó el diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Otro de los diputados que secundó a Mota Ramírez fue Francisco Paulino, pero, además de la prensa, también se refirió a los empresarios, alegando que el Estado dominicano deja de recibir RD$ 248,000 millones por ese sector “y la prensa no dice nada”.

“Yo quisiera que los periodistas se reúnan todos y planifiquen disminuir el sueldo y los regalos que les hacen a las diferentes instituciones donde ellos hacen vida. Aquí nadie nos va a engañar a nosotros, eso es parte del salario de un legislador. Y miren que en mi caso no las he vendido. Pero estoy seguro de que aquí hay compañeros que aspiran a diputados pensando que les daban una exoneración. Era parte del paquete, ¿O no es verdad que parte del paquete del gobernador es que se retira con cinco salarios para su casa durante vida tenga? … ¿O no es verdad que los paquetes existen en cada una de las instituciones o bloque de periodistas? No lo veamos como que es una cosa que nosotros estamos haciendo ladrones, Ah mira… nosotros estamos reunidos, para disminuirnos el salario, ya nos pasó una vez. Los senadores vinieron y se aumentaron el salario partiendo de eso, oh y los honorables diputados no aprobaron nunca la ley de aumento salarial y nos quedamos con el salario más bajito que ellos, con una ley… y nosotros dizque porque se pensaba que se iba a decir algo… Ahora viene y producto del escarceo que nos tienen los medios de comunicación, se ha hecho una aureola de la actividad que nosotros desarrollamos. Pero lo peor es que nos mantenemos unidos y uno plantea una cosa y otro plantea otra. Y se ve que desde la Cámara no damos una respuesta firme y determinante. Ah, pues tenemos miedo; vamos a derogar la ley tal y qué pasó. La ley no la hicimos ninguno de los que estamos aquí. Ahora, tú vienes y dices, mira hay un país con crisis, magnífico; estoy de acuerdo con eso… Nosotros recibimos (RD$) 2 mil millones de las exoneraciones exentas que nos dan o sea que el Estado se libra de cobrar impuestos por ese dinero, pero el Estado se ahorra y deja de cobrar impuestos por (RD$) 248 mil millones de los empresarios de este país, y la prensa no dice nada”, detalló Paulino.

Pacheco afirma es momento de encontrarle una salida al tema de las exoneraciones

Y es que, de acuerdo a expresado por la mayoría de los diputados, según detalla el documento de 42 páginas, la incomodidad es generalizada por la eliminación de las exoneraciones y otros beneficios.

Una muestra la dio Elías Báez, diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual dijo que el tema los “ha perseguido durante años”.

“Siempre he planteado que se le ponga un monto a la exoneración dado que los jueces, fiscales, militares, tienen exoneraciones. Por ejemplo, cuando yo fui fiscal, obtuve dos (exoneraciones) de 30,000 dólares. Los procuradores tienen de 60,000 (dólares), los jueces y los funcionarios (del Gobierno central) casi todos tienen exoneraciones de impuestos para exportar (importar) un vehículo. Se ha planteado que se les compre un vehículo, otros que se les den bonos. Si se les compra un vehículo, hay que subir el presupuesto de las cámaras y si se les da un bono también… un cargo al Estado; hay que buscar más dinero… si los demás tienen exoneraciones, los legisladores también tienen que tener una exoneración. … vemos que terceros compran un Ferrari, compran un vehículo de 20 o 30 millones de pesos cuando a un legislador le dan un millón. O sea, eso hay que pararlo ya”, aseguró Báez.

Sobre las ARS, la diputada por del PRM, dijo: “Me uno a lo que dijo el honorable Castillo, Paulino, Sauri y Gerardo. Tenemos que empezar a utilizar nuestro rol de fiscalizar, porque no creo que aquí haya una persona más sacrificada que un diputado… para también ser los más desacreditados. Es hora de que el país empiece a ver cuáles son los reales beneficiados del Estado. Ahí están las ARS, el año pasado se murió mucha gente por oxígeno, pero las ARS se ganaron más de cuatro mil millones de pesos y ellos son los decentes. Nosotros podríamos asumirlo como Comisión de Hacienda, el rol de fiscalizar, ¿quién es que se está quedando con el dinero de este país? Y así como los empresarios tienen dinero, para tener campaña desacreditándonos, nosotros vamos a hacer serrucho a poner en la prensa o crear con el poder y la gente que tenemos, dónde y quién es que recibe todos los beneficios, porque no es justo que un ministro que no salió a buscar un voto, tenga 10 veces los beneficios que tengo yo y ahora soy la ladrona”.

Rafaela Alburquerque argumentó: “No estoy de acuerdo con que en este momento se escogiera para este proyecto de ley, de un vivo y puede estar aquí y no me importa que vino y lo puso para ganar punto político. Lo felicito… pero su habilidad puede que perjudique este Congreso. Puede que tú no necesites la doble exoneración… pero yo la necesito y la necesitan otros. Entonces, poner este tema ahora viene siendo, dándole la razón a unos tipos que han ido al Tribunal Constitucional, unos tipos que tienen menos moral que todos los que estamos aquí sentados, fueron al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional una ley de la doble exoneración… Los que queremos que nos digan que somos buenos, vamos a aprobar esta ley de mi querido hermano, que no lo hizo de mala fe, sino buscándosela, pero ese sonido afecta al Congreso Nacional entero. Mi opinión, muy respetuosa… es que este proyecto no se conozca ahora, no lo toquemos ahora, porque si lo hacemos estamos colaborando con los detractores del Congreso. Estaríamos dándole fuerza al Tribunal Constitucional para que falle a favor de que la ley la declaren… Entonces te lo pido y se lo pido… Este es un momento histórico del país, porque este es un momento donde se les está echando fango a todas las instituciones, no sabemos con qué fin… No debemos tocar este tema ahora, y yo estoy defendiendo en la televisión y en todos los lados la doble exoneración, porque he sido beneficiaría de ella y he resuelto mi problema con ella cuando lo he tenido. No soy más papista que el papa, ni voy a privar en más moralista que todos los morales. No, no, si eso es corrupción yo soy corrupta, pero quiero mi exoneración”.

Mientras, Bolívar Valera, “El Boli”, se refirió a la imagen que tiene la gente sobre los diputados.

“Estoy de acuerdo con lo que dijo Castillo Rodríguez, se debe someter a un amplio estudio todas las exoneraciones del país, que la gente sepa y cambie el discurso que todo lo malo de los diputados… En el momento, que primero la gente sepa que todo el que recibe exenciones y exoneraciones, se va a armar un berenjenal. Yo de verdad fui beneficiado de una exoneración, yo las defiendo, porque entiendo que para nosotros es más fácil aquí que para los que viven en el interior. Hacemos lo que dijo Castillo Rodríguez y el otro compañero, un informe y vamos a quitárnosla todos y ahí se acaba el tema”, acotó El Boli.

José Santana, “Bertico”, corroboró a sus colegas: “(…) Y me adhiero a lo que planteaban muchos, porque cualquier secretario o directores del Estado tiene esos beneficios, además de pagarles colegios, universidades, 17 salarios, vehículos asignados, pasaportes diplomáticos. Lo que nosotros no tenemos, ellos sí lo tienen”.

Se recuerda que, dentro de la supuesta propuesta de reforma fiscal que fue distribuida por diferentes redes sociales, y de la cual varios medios de comunicación se hicieron eco y luego la Presidencia desmintió su autenticidad, se establece la eliminación de las exoneraciones de importación de vehículos para los legisladores.