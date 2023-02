Diputados PLD analizan “interpelar funcionarios” por supuesta compra de alcaldes

El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, manifestó hoy que estudian la posibilidad de “interpelar a varios funcionarios” por la supuesta compra de alcaldes de esa organización.

“El bloque del Partido de la Liberación Dominicana está estudiando la posibilidad de interpelar a varios funcionarios del Gobierno que usan los recursos del Estado para compras de voluntades y específicamente de alcaldes que pertenecen y que fueron electos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana”, dijo Campos.

Previo al inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, el dirigente peledeísta señaló que son varios los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader y que hoy lo estarían diciendo en el hemiciclo.

“Hay varios, ustedes escucharan eso hoy en el hemiciclo”, puntualizó el legislador.

De su lado, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, calificó estas declaraciones de “tremendistas” y que la misma es producto de la “desesperación”.

“Eso es una declaración tremendista, peregrina, ese partido con ese tipo de declaraciones raya en la desesperación. Cuales fundamentos tienen ellos para decir eso”, refirió.

Asimismo, Cedeño culpó al PLD de ser quienes habrían orquestado con ese tipo de maniobras la desaparición de otras organizaciones políticas y del sistema propio.

“Eso fue lo que hicieron ellos cuando destruyeron al PRD, cuando destruyeron al partido reformista, cuando se empeñaron el destruir el sistema de partidos políticos de República Dominicana, ellos están hablando por su propia experiencia. Eso fue lo que hizo el PLD desde el poder y entienden que el PRM está haciendo lo mismo y no es así”, aseguró.

Más temprano, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, desmintió que esa organización estuviera incurriendo en esa falta de la supuesta compra de alcaldes como presuntamente ocurría en el pasado.

“Nosotros no tenemos una dinámica como la del pasado, nosotros no hemos salido ni vamos a salir a ofertarle las dadivas usuales de la vieja política. No es nuestra forma ni nos vamos a prestar a esos propósitos. Además aun cuando no vaya con nuestra forma de ser tampoco lo necesitamos”, dijo Paliza.