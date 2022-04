Diputados PLD y PRM chocan por recomendación a Danilo de usar careta

La recomendación hecha por el gerente general de Edenorte al ex presidente Danilo Medina de que si sale a las calles a buscar votos para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo haga con una careta, mantuvo activo el debate en el Congreso Nacional, esta vez entre el congresista opositor Luis Henríquez Beato y la oficialista Shoraya Suárez.

«El presidente Danilo Medina tiene un liderazgo incuestionable; primero porque es el presidente del partido mayoritario en la oposición y segundo porque es el mejor referente inmediato que tiene la sociedad dominicana de política publica efectiva que la gente se benefició», dijo Luis Henríquez Beato.

El diputado del PLD por Santo Domingo Este agregó que quien debe ponerse la careta es el director de Edenorte, Andrés Cueto, para que de esta manera pueda ocultar la deficiencia que ha tenido en esa institución. «Ese fue el que dijo que, per sé los apagones no existen y ahora dijo que no es necesario iluminar las autopistas. Es él quien tiene que ponerse la careta», remachó el congresista peledeista.

Advirtió que con Danilo Medina en las calles se van a juramentar de forma masiva nuevos peledeistas que están ingresando al partido morado.

La reacción de la diputada Shoraya Suarez no se hizo esperar, expresando que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no puede, después de 20 años, decir que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) le ha quedado mal a un país que los morados «dejaron destartalado».

«Nosotros tenemos la calidad moral para decirlo: Los bandidos, delincuentes, salteadores del dinero del estado del PLD están siendo sometidos y los que se están portando igual que ellos del lado del PRM, también están siendo sometidos, así que nosotros podemos salir a la calle a hablar, ellos no», destacó Suarez.

Advirtió que el PRM actualmente tiene la ardua labor de tratando de recuperar la economía, de los robos que hizo el PLD, del estado de pandemia y ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania.

«Yo no sé si es cuestión de careta, lo que yo sé es que es cuestión de responsabilidad social, política y partidaria», ripostó la congresista de Santiago de los Caballeros quien concluyó diciendo que el PLD antes de salir del poder violó todos los niveles de institucionalidad.