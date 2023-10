Diputados PRM se oponen interpelar ministro de Salud Pública por muertes de dengue

La bancada mayoritaria de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), votaron en contra de un proyecto de resolución depositado por el diputado Sócrates Pérez en la que solicitó interpelar al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera.

La iniciativa presentada en la sesión de este martes por el representante de la provincia Santo Domingo, procuraba ante los alarmantes acontecimientos de los casos de contagios y muertes a causa del dengue, el funcionario explique al hemiciclo a que se deben tantas muertes por dengue.

“En vista de eso, nosotros vamos a solicitar que sea incluida en la orden del día la interpelación del doctor Daniel Rivera para que como manda la constitución venga a explicar que es lo que sucede en el país que están muriendo tanto niños y adultos a causa del dengue” expresó Sócrates Pérez, diputado del PLD por Santo Domingo Norte.

LEA: Onamet vigila a AL94, un sistema en el Atlántico con posibilidad de convertirse en ciclón

No obstante, a esta petición y haber sido sometida la solitud del pleno, la iniciativa obtuvo 65 votos en contra y 52 a favor, pero no alcanzó la votación requerida para ser aprobada. Votaron que no, los legisladores del PRM y el PRSC, mientras que a favor el PLD, FP, PRD

Daniel Rivera

En medio de la sesión, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por Santo Domingo Este, Juan Carlos Echevarría, hizo un llamado de atención urgente al ministerio de Salud y al gobierno central, para que atiendan la alta incidencia de contagios de dengue y las muertes que se registran en esta demarcación.

Echavarría detalló que en un fin de semana se registran hasta seis muertes por esta enfermedad, la cual dijo está en cada rincón del país, acabando con vidas de jóvenes y adultos.

“En esta ocasión, esta enfermedad llegó hasta mi despacho en la Cámara de Diputados, porque a un asistente mío le murió un hijo de 11 años, algo que entristece a toda la familia, pero lo más grande, es que cuando acudo a dar el pésame a la funeraria, de 4 capillas ocupadas, había tres con casos de dengue” explicó el legislador, al detallar que los fallecidos eran niños de 9, 11 y 14 años.

Al agotar un turno en la sesión de este martes, el representante de la provincia Santo Domingo, dijo que el dengue está llevando luto y dolor, y lamenta que no se hable de eso.

“Nosotros hacemos un llamado al presidente de la república, al ministro de salud, la creación de una comisión que investigue estos casos”, demandó Juan Carlos Echavarría.