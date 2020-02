Diputados respaldan quejas de la Unión Europea contra compra de cédulas

Los legisladores del Partido Reformista Social Cristiano Máximo Castro y Pedro Botello coincidieron con la posición de la Unión Europea la cual se queja de en el país son constantes denuncias de la compra de cédulas, al tiempo que mostraron su desconfianza en la figura de los fiscales electorales en el resguardo del proceso electoral.

Castro se mostró opuesto a la compra de cédulas a ciudadanos y llamó al país a convertirse en aliados y estar alerta contra el flagelo. “Esta es una práctica que hay vigilar, hay denunciarla y hay que actuar porque eso va en detrimento de los buenos candidatos y termina dañando la democracia”, dijo Máximo Castro, quien consideró además que “ese voto chatarra que se vende y se compra” hay que irlo reduciendo en la medida que todos los ciudadanos se unan para resguardar por los que votan por principios.

Sobre el tema de los fiscales electorales encargados de resguardar el proceso en cada demarcación, el vocero del bloque de diputados del PRSC en la Cámara de Diputados dijo que se trata “de una trampa”. “Yo no confío en eso, para mí eso es una trampa”, advirtió.

Castro explicó que como estos responderán al Procurador General de la República, cual quien candidato opositor que tenga alguna ventaja, se les podría hacer un daño, por un mal manejo de alguno de sus seguidores.

“Yo confío en un fiscal que sea nombrado específicamente para esos fines y que no esté relacionado con el tema político. Creo que no vale la pena, hasta que no haya un fiscal que no sea independiente”, agregó, no sin antes recomendar que sea el congreso quien lo designe.

Habla Diputado Pedro Botello. Para el legislador por la Provincia de La Romana, Pedro Botello, el hecho de que no se corrijan los delitos electorales en el país, es algo que al igual que lo externado por la Unión Europea, ve con mucha preocupación y pidió a la Junta Central Electoral actuar con responsabilidad ante esto.

“Es una gran preocupación, no solo de la Unión Europea sino de todos los dominicanos y sobre todo de los que participamos en la actividad política. Sin embargo, hay un ente responsable que se llama Junta Central Electoral que tiene como herramienta la ley de régimen electoral y ley de partidos, pero solamente ladra, reclama y exhorta, pero no ejecuta la ley y no pone en práctica las sanciones”, dijo Botello.

El diputado explicó que mientras esto suceda no habrá garantías de que la compra de cédulas y otros delitos electorales puedan dejar de verse en el proceso electoral venidero.

Botello tuvo iguales términos para la figura del fiscal electoral del que dijo es un empleado que responderá a los deseos del presidente de la república. “Ahora mismo un fiscal electoral sería un peligro, ante el comportamiento y la conducta de este gobierno, como maneja los temas de corrupción”, agregó.