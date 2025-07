Director de Inabie da su versión sobre las presuntas anomalías en licitaciones

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, respondió este martes a los señalamientos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que acusan a la institución de presuntas violaciones a la ley en tres procesos de licitación pública para la adquisición de útiles escolares.

Castro aseguró que fue el propio Inabie quien solicitó a la Contrataciones Públicas una investigación exhaustiva sobre esos procesos de licitación, tras detectarse vinculaciones sospechosas entre algunas empresas oferentes y posibles inconsistencias en la documentación presentada.

«Yo pedí investigar unas empresas que encontré vinculaciones y, 35 días antes de que saliera el programa El Informe, nosotros hicimos esa denuncia. También, hicimos denuncias de otras naturalezas con esas empresa, incluyendo algunas inconsistencias, que entendíamos que podrían trael dificultades como fraude», sostuvo el funcionario.

Señaló que solo en lo que va del año 2025, el Inabie ha recibido más de cuatro mil ofertas, cada una de las cuales debe ser sometida a una serie de peritajes técnicos, legales y financieros. En ese contexto, consideró probable que puedan presentarse algunas debilidades en los procesos, dada la magnitud y complejidad del trabajo que realiza la institución.

«Habían unas debilidades, que nosotros tenemos que admitir, por las complejidades. Inabie en este año ha recibido más de cuatro mil ofertas y cada una de esas ofertas hay que hacerle un peritaje técnico. Es decir: que tenemos que ir a cada una de las unidades productivas de esos oferente; pero además, también se le hace un peritaje legal y financiero. Entonces, en cuatro mil licitaciones que tú haces, es probable que hayan algunas inconsitencias», pronunció Víctor Castro.

Continuó: «El Inabie es un desafío todos los días… Inabe recibe más ofertas durante un año, que todas las intitcuines públicas juntas. Pero, también compra más que todas las intituciones. Entonces, eso trae ansiedad, y además, antes en Inabie era un grupito que ofertaba, y los que no estánban ahí se le disficultaba cobrar».

Con relación al indicio presentado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General, sobre una posible confabulación entre funcionarios y determinados proveedores, Castro aclaró que la ley únicamente prohíbe participar en procesos de compras estatales a los funcionarios designados por decreto, como es su caso.

«Una de las cosas que se dicen: es que empleados públicos están licitando en Inabie, cierto. Pero la ley no lo prohíbe, lo que pasa es que no se expresa, que la ley lo que prohíbe es que Víctor Castro, licite en el Estado como funcionario público. Yo, que estoy nombrado por decreto, no puedo licitar en ninguna institución, ahora, un empleado público que trabaje en Inabie, puede licitar, si tiene o es accionista de una empresa, en Obras Públicas, Agricultura; no puede licitar en Inabie o el Minerd», afirmó.

Del mismo modo, el titular del INABIE aseguró que el erario público no ha sido afectado, ya que ningún contrato ha sido certificado ni se ha desembolsado un solo peso a las empresas cuestionadas.

«No se ha emitido ni un peso de ese proceso, los contratos no se han certificado, no se han hecho libramientos, no se han hecho transferencias a ninguna cuenta. El erario público no se ha afectado en estas cosas«, declaró.

Está contento con los «ataques»

Víctor Castro, además, expresó estar «contentísimos» con los ataques que, según sus palabras, se han producido últimamente hacia su gestión como director del Inabie.

«Yo estoy contento con eso, porque no hay enfoque y ataque hacia los programas de Inabie. Tente en cuenta que, nosotros terminamos un año escolar, donde impactamos a más de dos millones de estudiantes, todos los días, sin escándalos, sin intoxicaciones, llegando a cada centro escolar a tiempo, y a limentos que cada vez estamos mejorando. Pero, nosotros terminamos un año escolar, donde no hubo un niño (sin uniformes)», manifestó.

Resaltó: «Ustedes no han oído que un par de zapatos se dañó, que un pantalón se destiñó o que un polocher se estiró. O sea, notros no solo estamos entregando uniformes a la población, sino de calidad para impactar a las familias dominicanas con alrededor de siete o ocho mil pesos por cada niño. Todos los niños de República Dominicana reciben su kits completo».

Las declaraciones de Víctor Castro fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

