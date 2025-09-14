Director de INAPA promete mejorar servicio de agua en varias comunidades de María Trinidad Sánchez y Samaná

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), sostuvo sendas reuniones con los representantes de juntas de vecinos y de organizaciones populares de los municipios de Sánchez, Samaná, y Nagua, María Trinidad Sánchez, donde ofreció soluciones a sus demandas.

Arnaud, durante sendas visitas estas comunidades, trató temas relacionados con la mejora del servicio de agua potable a corto, mediano y largo plazo.

Con relación al municipio de Nagua, anunció que pronto se entregará la obra de ampliación del acueducto múltiple de la demarcación que pondrá fin al déficit en el sistema de abastecimiento de agua potable.

«Hacemos el compromiso de que terminaremos la ampliación del acueducto para el mes de febrero del próximo año. Trabajaremos arduamente para que esto sea una realidad», expresó.

Arnaud, junto con el encargado provincial Ángel Manuel López, aportó soluciones inmediatas, tales como, la entrega de 300 tubos a los residentes del paraje Los Memizos y provisión de válvulas y juntas a los vecinos de Los Limones.

El director ejecutivo expresó que se trabaja sin descanso para ofrecer un servicio de agua potable de calidad tal como lo prometió el presidente Luis Abinader.

Mientras que en el municipio de Sánchez, Samaná, el funcionario informó de los avances de la ampliación del acueducto múltiple.

Arnaud expresó que la obra marcha de acuerdo al cronograma y que estará lista para inicios del próximo año.

«Estamos enfocados en que el 2026 sea el año de la solución definitiva del servicio de agua potable para el municipio», sostuvo.

Arnaud anunció que pronto se iniciará con la ampliación del acueducto de Las Terrenas; se rehabilitará el acueducto de Samaná, y se trabajará en la zona alta de Las Galeras.

En la reunión acompañaron al director del INAPA, Wellington Arnaud, la gobernadora Teodora Mullix; el alcalde del municipio de Sánchez, Ynocencio de Jesús; el diputado Cecilo García, así como regidores y otras autoridades locales.